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Газификация жилья

Ассоциация, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,00%
Сумма
до 300 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: газификация
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • газификация
оплата расходов, связанных с газификацией жилья (оформление проектно-сметной документации, приобретение и подключение газового оборудования и т.п.); требуется подтверждение целевого использования в течение 3-х мес. после выдачи кредита
Ставки
Минимальная
  • 13,00 %
  • 10 000 ... 300 000 ₽
  • 1 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 17,00 %
  • 10 000 ... 300 000 ₽
  • 37 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    +0,5 п. п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за последние 6 месяцев
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • справки из банков об остатке задолженности и кредитной истории, договора поручительства, залога, графики погашения, если заемщик является поручителем либо залогодателем в других организациях
  • смета, счет, договор купли-продажи и прочие документы по планируемым расходам на газификацию
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 10 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
  • длительное рассмотрение заявки;
  • подтверждение дохода возможно только справкой по форме 2-НДФЛ;
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
  • адрес регистрации и фактическое место жительства - Нижегородская область
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 13.02.2019 10:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Газификация жилья» в 30 городах России
313
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ассоциация»
Адрес
603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 61
ОГРН
1025200000352
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Телефоны
(831) 434-36-53

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