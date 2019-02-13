до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита газификация оплата расходов, связанных с газификацией жилья (оформление проектно-сметной документации, приобретение и подключение газового оборудования и т.п.); требуется подтверждение целевого использования в течение 3-х мес. после выдачи кредита Ставки Минимальная 13,00 %

10 000 ... 300 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 17,00 %

10 000 ... 300 000 ₽

37 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +0,5 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 22 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 22 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета справки из банков об остатке задолженности и кредитной истории, договора поручительства, залога, графики погашения, если заемщик является поручителем либо залогодателем в других организациях

смета, счет, договор купли-продажи и прочие документы по планируемым расходам на газификацию Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 10 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика Минусы длительное рассмотрение заявки;

подтверждение дохода возможно только справкой по форме 2-НДФЛ;

повышенная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения адрес регистрации и фактическое место жительства - Нижегородская область

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.