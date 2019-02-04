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Потребительский онлайн

БКС Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,90%
Сумма
до 1 500 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 12,90 %
  • 50 000 ... 1 500 000 ₽
  • 1 год 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 19,40 %
  • 50 000 ... 1 500 000 ₽
  • 1 год 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 25 лет на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 25 лет на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
в регионе предоставления кредита
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
* полный список документов указан на сайте банка
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    (для суммы кредита не более 500 000 рублей)
  • другие документы
    заверенная банковская выписка по расчетному счету о ежемесячных поступлениях заработной платы, пенсий и других поступлений (с указанием в назначении платежа обоснования выплат) в течение 6-ти месяцев
* полный список документов указан на сайте банка
Документы
  • трудовой договор
    копия
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • один из дополнительных документов: водительское удостоверение; пенсионное удостоверение; загранпаспорт; ИНН; СНИЛС
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    домашний и рабочий
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • без личного страхования;
  • крупная сумма кредита;
  • без обеспечения;
  • возможно кредитование ИП и владельцев бизнеса
Минусы
  • широкий диапазон ставки;
  • возраст заемщика - от 25 лет
Особые ограничения
  • тариф действует при подаче заявки онлайн
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 04.02.2019 09:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский онлайн» в 41 городе России
1 957
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Справочная информация
АО «БКС Банк»
Адрес
129110, г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1
ОГРН
1055400000369
Сайт
bcs-bank.com
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
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Телефоны
8 800 500-58-59
8 800 500-58-80

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