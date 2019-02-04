до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 12,90 %

50 000 ... 1 500 000 ₽

1 год 1 мес. ... 5 лет Максимальная 19,40 %

50 000 ... 1 500 000 ₽

1 год 1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса Возраст заемщика для мужчин от 25 лет на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 25 лет на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Требования к трудоустройству: в регионе предоставления кредита Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор * полный список документов указан на сайте банка справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю (для суммы кредита не более 500 000 рублей)

другие документы заверенная банковская выписка по расчетному счету о ежемесячных поступлениях заработной платы, пенсий и других поступлений (с указанием в назначении платежа обоснования выплат) в течение 6-ти месяцев * полный список документов указан на сайте банка Документы трудовой договор копия

трудовая книжка копия

паспорт

заявление-анкета один из дополнительных документов: водительское удостоверение; пенсионное удостоверение; загранпаспорт; ИНН; СНИЛС Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона домашний и рабочий Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 2 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых на сумму просроченной задолженности Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

без личного страхования;

крупная сумма кредита;

без обеспечения;

возможно кредитование ИП и владельцев бизнеса Минусы широкий диапазон ставки;

возраст заемщика - от 25 лет Особые ограничения тариф действует при подаче заявки онлайн

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 04.02.2019 09:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.