до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 16,00 %

100 000 ... 200 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию банка Страхование без страхования +3 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка при наличии поручительства супруга (и), имеющего постоянный источник дохода - страхование жизни заемщика не предусмотрено Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме организации-работодателя

другие документы при необходимости Документы документы по предоставляемому залогу

документы, подтверждающие кредитную историю

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета полный список документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (календарных) до 7 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возможно кредитование без обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы требуется постоянная регистрация (трудоустройство) в регионе предоставления кредита;

срок рассмотрения кредитной заявки - до 7 дней;

повышенная ставка без страхования;

небольшая сумма Особые ограничения при наличии поручительства супруга (и), имеющего постоянный источник дохода - страхование жизни заемщика не предусмотрено

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.