Бюджетникам
Байкалкредобанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
16,00%
Сумма
до 200 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 7 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 16,00 %
- 100 000 ... 200 000 ₽
- 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию банка
Страхование
-
без страхования
+3 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
при наличии поручительства супруга (и), имеющего постоянный источник дохода - страхование жизни заемщика не предусмотрено
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме организации-работодателя
-
другие документы
при необходимости
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- документы, подтверждающие кредитную историю
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
- полный список документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 7 дней
(календарных)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможно кредитование без обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- требуется постоянная регистрация (трудоустройство) в регионе предоставления кредита;
- срок рассмотрения кредитной заявки - до 7 дней;
- повышенная ставка без страхования;
- небольшая сумма
Особые ограничения
- при наличии поручительства супруга (и), имеющего постоянный источник дохода - страхование жизни заемщика не предусмотрено
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 06.02.2019 15:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Бюджетникам» в 2 городах России
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Байкалкредобанк»
- Адрес
- 664025, г. Иркутск ул. Ленина, д. 18
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иркутск
- Телефоны
-
(3952) 24-16-20