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Бюджетникам

Байкалкредобанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
16,00%
Сумма
до 200 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 7 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 16,00 %
  • 100 000 ... 200 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию банка
Страхование
  • без страхования
    +3 п.п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
при наличии поручительства супруга (и), имеющего постоянный источник дохода - страхование жизни заемщика не предусмотрено
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме организации-работодателя
  • другие документы
    при необходимости
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • документы, подтверждающие кредитную историю
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный список документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 7 дней
(календарных)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможно кредитование без обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
  • требуется постоянная регистрация (трудоустройство) в регионе предоставления кредита;
  • срок рассмотрения кредитной заявки - до 7 дней;
  • повышенная ставка без страхования;
  • небольшая сумма
Особые ограничения
  • при наличии поручительства супруга (и), имеющего постоянный источник дохода - страхование жизни заемщика не предусмотрено
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 06.02.2019 15:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Бюджетникам» в 2 городах России
245
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Байкалкредобанк»
Адрес
664025, г. Иркутск ул. Ленина, д. 18
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Телефоны
(3952) 24-16-20

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