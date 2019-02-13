Вход

На ремонт

Ижкомбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
14,00%
Сумма
0
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: ремонт
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 7 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • ремонт
Ставки
  • 14,00 %
  • 0 ₽
  • 12 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
благоустроенная жилая недвижимость; собственники предмета залога – совершеннолетние
Страхование
  • без страхования
  • имущественное и личное
    базовая ставка
  • имущественное
    +1 п. п. к базовой ставке
+1 п. п. в случае не предоставления документа, подтверждающего оплату страхового взноса по договору имущественного страхования начиная со второго и последующего года
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 64 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 64 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка в свободной форме
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • свидетельство(-а) о рождении / паспорт(-а) несовершеннолетних детей
  • диплом об образовании
  • водительское удостоверение
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
  • свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный список документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 7 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
1/366 (365) от размера ключевой ставки ЦБ РФ в процентах годовых, действующей на дату заключения Договора, за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
  • соотношение К/З - 30-50%;
  • требуется имущественное страхование;
  • большой пакет документов;
  • повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
  • кредит на ремонт;
  • +1 п. п. в случае не предоставления документа, подтверждающего оплату страхового взноса по договору имущественного страхования начиная со второго и последующего года
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 13.02.2019 12:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На ремонт» в 15 городах России
412
Вернуться в поиск
Справочная информация
ОАО «Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк»
Адрес
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
ОГРН
1021800000090
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ижевск
Отделения 10
Банкоматы 62
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 301-91-91 — единая справочная служба

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще