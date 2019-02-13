до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита ремонт Ставки 14,00 %

0 ₽

12 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог как альтернатива благоустроенная жилая недвижимость; собственники предмета залога – совершеннолетние недвижимого имущества, обязательно Страхование без страхования

имущественное и личное базовая ставка

имущественное +1 п. п. к базовой ставке +1 п. п. в случае не предоставления документа, подтверждающего оплату страхового взноса по договору имущественного страхования начиная со второго и последующего года Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 64 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 64 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка в свободной форме Документы документы по предоставляемому залогу

свидетельство(-а) о рождении / паспорт(-а) несовершеннолетних детей

диплом об образовании

водительское удостоверение

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета полный список документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 7 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 1/366 (365) от размера ключевой ставки ЦБ РФ в процентах годовых, действующей на дату заключения Договора, за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода Минусы соотношение К/З - 30-50%;

требуется имущественное страхование;

большой пакет документов;

повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения кредит на ремонт;

+1 п. п. в случае не предоставления документа, подтверждающего оплату страхового взноса по договору имущественного страхования начиная со второго и последующего года

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.