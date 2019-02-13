На ремонт
Ижкомбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
14,00%
Сумма
0 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: ремонт
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 7 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- ремонт
Ставки
- 14,00 %
- 0 ₽
- 12 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
благоустроенная жилая недвижимость; собственники предмета залога – совершеннолетние
Страхование
- без страхования
-
имущественное и личное
базовая ставка
-
имущественное
+1 п. п. к базовой ставке
+1 п. п. в случае не предоставления документа, подтверждающего оплату страхового взноса по договору имущественного страхования начиная со второго и последующего года
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 64 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 64 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка в свободной форме
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- свидетельство(-а) о рождении / паспорт(-а) несовершеннолетних детей
- диплом об образовании
- водительское удостоверение
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- ИНН
- свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- полный список документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 7 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
1/366 (365) от размера ключевой ставки ЦБ РФ в процентах годовых, действующей на дату заключения Договора, за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- соотношение К/З - 30-50%;
- требуется имущественное страхование;
- большой пакет документов;
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- кредит на ремонт;
- +1 п. п. в случае не предоставления документа, подтверждающего оплату страхового взноса по договору имущественного страхования начиная со второго и последующего года
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 13.02.2019 12:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На ремонт» в 15 городах России
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Справочная информация
ОАО «Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк»
- Адрес
- 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
- ОГРН
- 1021800000090
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ижевск
- Телефоны
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8 800 301-91-91 — единая справочная служба