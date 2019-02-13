Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита газификация Ставки Минимальная 13,50 %

10 000 ... 200 000 ₽

1 мес. ... 2 года Максимальная 15,00 %

10 000 ... 200 000 ₽

2 года ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии свыше 100 000 рублей физических лиц, обязательно Страхование без страхования + 4 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию или выписка со счета на который зачисляется пенсия не менее 3 мес. Документы трудовая книжка

пенсионное удостоверение

паспорт

заявление-анкета проектная документация на газификацию Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 2 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени в размере 20% годовых на просроченную задолженность Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

возможно кредитование пенсионеров Минусы повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;

небольшая сумма Особые ограничения кредит на газификацию жилья;

свыше 100 000 рублей требуется оформление поручительства

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.