Вход

ОТП Особый

ОТП Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,50%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Оставить заявку
3 370 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 11,50 %
  • 300 000 ... 1 000 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Максимальная
  • 19,50 %
  • 300 000 ... 1 000 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • адвокаты / нотариусы
  • пенсионеры
  • с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 68 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 68 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
для ИП: возраст Заемщика - от 25 лет; срок работы ИП, адвоката / нотариуса – не менее 12 мес.
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • другие документы
    извещение о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
  • пенсионное удостоверение
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
  • фактическое проживание в регионе оформления кредита; возраст от 25 лет на момент подачи заявки до 68 лет включительно на момент заключения кредитного договора для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, в т.ч. их ближайших родственников, работающих у данных физических лиц
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
от 15-ти минут
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка - 20% годовых
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • без страхования;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • рассмотрение заявки за 15 минут
Минусы
  • широкий диапазон процентных ставок
Оставить заявку
3 370 заявок за 30 дней
Дата актуализации: 11.02.2019 09:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «ОТП Особый» в 112 городах России
4 880
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «ОТП Банк»
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
Сайт
www.otpbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 15
Банкоматы 17
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-55-55 — единая справочная служба

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще