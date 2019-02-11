до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 11,50 %

300 000 ... 1 000 000 ₽

1 год ... 5 лет Максимальная 19,50 %

300 000 ... 1 000 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

адвокаты / нотариусы

пенсионеры

с положительной кредитной историей Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 68 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 68 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Требования к трудоустройству: для ИП: возраст Заемщика - от 25 лет; срок работы ИП, адвоката / нотариуса – не менее 12 мес. Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы извещение о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

пенсионное удостоверение

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Прочие требования к заемщику фактическое проживание в регионе оформления кредита; возраст от 25 лет на момент подачи заявки до 68 лет включительно на момент заключения кредитного договора для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, в т.ч. их ближайших родственников, работающих у данных физических лиц Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 15-ти минут до 1 дня Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту неустойка - 20% годовых Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

без страхования;

альтернативные способы подтверждения дохода;

рассмотрение заявки за 15 минут Минусы широкий диапазон процентных ставок Оставить заявку 3 370 заявок за 30 дней Дата актуализации: 11.02.2019 09:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.