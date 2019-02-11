ОТП Особый
ОТП Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,50%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
3 370 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,50 %
- 300 000 ... 1 000 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Максимальная
- 19,50 %
- 300 000 ... 1 000 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- адвокаты / нотариусы
- пенсионеры
- с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 68 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 68 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
для ИП: возраст Заемщика - от 25 лет; срок работы ИП, адвоката / нотариуса – не менее 12 мес.
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
другие документы
извещение о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- ИНН
- пенсионное удостоверение
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
- фактическое проживание в регионе оформления кредита; возраст от 25 лет на момент подачи заявки до 68 лет включительно на момент заключения кредитного договора для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, в т.ч. их ближайших родственников, работающих у данных физических лиц
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
от 15-ти минут
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка - 20% годовых
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- без страхования;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- рассмотрение заявки за 15 минут
Минусы
- широкий диапазон процентных ставок
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «ОТП Особый» в 112 городах России
4 880
Справочная информация
АО «ОТП Банк»
- Адрес
- 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
- Сайт
- www.otpbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-55-55 — единая справочная служба