Акционный
Сургутнефтегазбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,90%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 10,90 %
- 300 000 ... 3 000 000 ₽
- 3 года ... 5 лет
Максимальная
- 14,50 %
- до 300 000 ₽
- 1 год ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+3 п.п. к базовой ставке
-
личное
по риску «несчастный случай» и риску болезней/потери дохода; базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 15 000 рублейподтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- документы, подтверждающие кредитную историю
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов предоставлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- без обеспечения;
- низкая ставка
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 15.02.2019 14:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Акционный» в 11 городах России
338
Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
- Адрес
- 628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
- ОГРН
- 1028600001792
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Сургут
- Телефоны
-
(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба