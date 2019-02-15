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Акционный

Сургутнефтегазбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,90%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 10,90 %
  • 300 000 ... 3 000 000 ₽
  • 3 года ... 5 лет
Максимальная
  • 14,50 %
  • до 300 000 ₽
  • 1 год ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    +3 п.п. к базовой ставке
  • личное
    по риску «несчастный случай» и риску болезней/потери дохода; базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 15 000 рублей
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • документы, подтверждающие кредитную историю
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов предоставлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • крупная сумма кредита на длительный срок;
  • без обеспечения;
  • низкая ставка
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 15.02.2019 14:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Акционный» в 11 городах России
338
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Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
Адрес
628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
ОГРН
1028600001792
Отделения и банкоматы
в вашем городе Сургут
Отделения 12
Банкоматы 84
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Телефоны
(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба

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