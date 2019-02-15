Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 10,90 %

300 000 ... 3 000 000 ₽

3 года ... 5 лет Максимальная 14,50 %

до 300 000 ₽

1 год ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +3 п.п. к базовой ставке

личное по риску «несчастный случай» и риску болезней/потери дохода; базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: 15 000 рублей подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы документы, подтверждающие кредитную историю

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов предоставлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 3 до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

банкоматы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

крупная сумма кредита на длительный срок;

без обеспечения;

низкая ставка Минусы повышенная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.