Кредитная линия
Запсибкомбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,50%
Сумма
до 1 500 000 ₽
Срок
до 7 лет 1 дня
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 4 дней
- есть комиссии
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 13,50 %
- 100 000 ... 400 000 ₽
- 1 мес. ... 7 лет 1 день
Максимальная
- 14,50 %
- 400 000 ... 1 500 000 ₽
- 1 мес. ... 7 лет 1 день
Подробная таблица ставок
Комиссии
единовременная
от 300 руб.
1,5% от суммы снятия, минимум 300 руб. - при повтроном использовании лимита
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 1,5 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
+ 2,5 п. п. в случае, если заемщик в течение срока кредита достигнет пенсионного возраста и не выразит желания застраховать свою жизнь
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
-
загранпаспорт
оригинал
-
ИНН
оригинал
-
трудовая книжка
копия
-
военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
оригинал
-
паспорт
оригинал
-
заявление-анкета
оригинал
- полный список документов представлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
- не более 4 действующих кредитов/кредитных карт на момент подачи заявки
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 4 дней
от 1 часа до 4 рабочих дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- частями/траншами
Форма выдачи
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
- дифференцированные платежи
проценты начисляются только на использованную сумму
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0.05% неустойка (пени) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- длительный срок кредитования;
- крупная сумма кредита;
- низкая ставка;
- без обеспечения;
- кредитная линия возобновляется в течение первых 3-х лет;
- проценты начисляются только на использованную сумму
Минусы
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
- обязательное наличие справки по форме 2-НДФЛ;
- комиссия при повторном использовании лимита
Особые ограничения
- кредит для работников бюджетной сферы;
- увеличение ставки в случае, если заемщик в течение срока кредита достигнет пенсионного возраста и не выразит желания застраховать свою жизнь
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 25.01.2019 16:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Кредитная линия» в 45 городах России
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Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
- Адрес
- 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
- ОГРН
- 1028900001460
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Тюмень
- Телефоны
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8 800 100-50-05 — единая справочная служба(3452) 79-87-77