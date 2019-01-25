до 7 лет 1 дня

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 13,50 %

100 000 ... 400 000 ₽

1 мес. ... 7 лет 1 день Максимальная 14,50 %

400 000 ... 1 500 000 ₽

1 мес. ... 7 лет 1 день Подробная таблица ставок Комиссии единовременная от 300 руб. 1,5% от суммы снятия, минимум 300 руб. - при повтроном использовании лимита Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 1,5 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка + 2,5 п. п. в случае, если заемщик в течение срока кредита достигнет пенсионного возраста и не выразит желания застраховать свою жизнь Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме банка / запрос работодателю Документы загранпаспорт оригинал

ИНН оригинал

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии оригинал

паспорт оригинал

заявление-анкета оригинал полный список документов представлен на сайте банка Прочие требования к заемщику не более 4 действующих кредитов/кредитных карт на момент подачи заявки Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 1 часа до 4 рабочих дней до 4 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи частями/траншами Форма выдачи на карточный счет

выпускается банковская карта Погашение Порядок погашения дифференцированные платежи проценты начисляются только на использованную сумму Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0.05% неустойка (пени) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы длительный срок кредитования;

крупная сумма кредита;

низкая ставка;

без обеспечения;

кредитная линия возобновляется в течение первых 3-х лет;

проценты начисляются только на использованную сумму Минусы повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;

обязательное наличие справки по форме 2-НДФЛ;

комиссия при повторном использовании лимита Особые ограничения кредит для работников бюджетной сферы;

увеличение ставки в случае, если заемщик в течение срока кредита достигнет пенсионного возраста и не выразит желания застраховать свою жизнь

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 25.01.2019 16:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.