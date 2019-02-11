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Рефинансирование с обеспечением

Межрегиональный промышленно-строительный банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
11,50%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 20 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
до 3 кредитов: потребительских, автокредитов, кредитных карт
Ставки
  • 11,50 %
  • 250 000 ... 1 000 000 ₽
  • 1 мес. ... 20 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
юридических лиц, обязательно
до 500 тыс. - поручительство не менее 1 физ. лица или залог ликвидного имущества; свыше 500 тыс. - поручительство 2 физ. лиц или 1 юр. лица или залог ликвидного имущества
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
Страхование
  • без страхования
  • имущественное
    при залоге имущества
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
Документы
  • другие документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документы по рефинансируемым кредитам; документы подтверждающие целевое использование кредита
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 10 дней
рабочих
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от неуплаченной / несвоевременно уплаченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без личного страхования;
  • крупная сумма кредита;
  • альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;
  • отсутствие требований по минимальному трудовому стажу заемщика
Минусы
  • рассмотрение заявки - до 10 дней;
  • требуется имущественное страхования при залоге имущества;
  • подтверждение дохода только справкой 2НДФЛ
Особые ограничения
  • срок действия рефинансируемого кредита - не менее 180-ти календарных дней с даты заключения кредитного договора;
  • период времени до окончания срока действия кредитного договора не менее 90 календарных дней со дня обращения клиента в банк за рефинансированием;
  • отсутствие случаев пролонгации/реструктуризации задолженности за весь период действия кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 12:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 9 городах России
279
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
Адрес
430005, г. Саранск, ул. Хмельницкого, д. 36а
ОГРН
1021300001656
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Телефоны
(8342) 29-79-79

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