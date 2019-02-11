Рефинансирование без обеспечения
Межрегиональный промышленно-строительный банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,50%
Сумма
до 250 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 10 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
до 3 кредитов: потребительских, автокредитов, кредитных карт
Ставки
- 13,50 %
- 50 000 ... 250 000 ₽
- 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
Документы
- другие документы
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- документы по рефинансируемым кредитам; документы подтверждающие целевое использование кредита
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 10 дней
рабочих
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от неуплаченной / несвоевременно уплаченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без личного страхования;
- крупная сумма кредита;
- альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;
- отсутствие требований по минимальному трудовому стажу заемщика
Минусы
- рассмотрение заявки - до 10 дней;
- требуется имущественное страхования при залоге имущества;
- подтверждение дохода только справкой 2НДФЛ
Особые ограничения
- срок действия рефинансируемого кредита - не менее 180-ти календарных дней с даты заключения кредитного договора;
- период времени до окончания срока действия кредитного договора не менее 90 календарных дней со дня обращения клиента в банк за рефинансированием;
- отсутствие случаев пролонгации/реструктуризации задолженности за весь период действия кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 12:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 9 городах России
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
- Адрес
- 430005, г. Саранск, ул. Хмельницкого, д. 36а
- ОГРН
- 1021300001656
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саранск
- Телефоны
-
(8342) 29-79-79