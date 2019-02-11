Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование до 3 кредитов: потребительских, автокредитов, кредитных карт Ставки 13,50 %

50 000 ... 250 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ Документы другие документы

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета документы по рефинансируемым кредитам; документы подтверждающие целевое использование кредита Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки рабочих до 10 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от неуплаченной / несвоевременно уплаченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без личного страхования;

крупная сумма кредита;

альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;

отсутствие требований по минимальному трудовому стажу заемщика Минусы рассмотрение заявки - до 10 дней;

требуется имущественное страхования при залоге имущества;

подтверждение дохода только справкой 2НДФЛ Особые ограничения срок действия рефинансируемого кредита - не менее 180-ти календарных дней с даты заключения кредитного договора;

период времени до окончания срока действия кредитного договора не менее 90 календарных дней со дня обращения клиента в банк за рефинансированием;

отсутствие случаев пролонгации/реструктуризации задолженности за весь период действия кредита

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.