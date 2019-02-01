ПРО-СТО
Национальный Банк Сбережений, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
12,00%
Сумма
100 000 ₽
Срок
1 год
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 12,00 %
- 100 000 ₽
- 1 год
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 24 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 24 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 12 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
Документы
- пенсионное удостоверение
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
с 1-го календарного дня просрочки по 90-й день - 0,05% в день от суммы просроченной задолженности; с 91-го дня - 0,1% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- салоны связи
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- низкая ставка;
- без страхования;
- быстрое рассмотрение заявки;
- возможно кредитование пенсионеров
Минусы
- небольшие сумма и срок кредита;
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
- возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы не менее 12 мес.
Особые ограничения
- максимальный размер ежемесячных платежей по кредитам, полученным заемщиком по данной программе кредитования, не может превышать 35% от суммы дохода заемщика
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «ПРО-СТО» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Национальный банк сбережений»
- Адрес
- 153000, г. Иваново, ул. Палехская, д. 2
- ОГРН
- 1083700000471
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Иваново
- Телефоны
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8 800 100-50-50 — единая справочная служба