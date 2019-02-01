Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 12,00 %

100 000 ₽

1 год Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 24 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 24 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 12 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ Документы пенсионное удостоверение

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 1 дня Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту с 1-го календарного дня просрочки по 90-й день - 0,05% в день от суммы просроченной задолженности; с 91-го дня - 0,1% в день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

салоны связи

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

низкая ставка;

без страхования;

быстрое рассмотрение заявки;

возможно кредитование пенсионеров Минусы небольшие сумма и срок кредита;

подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;

возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы не менее 12 мес. Особые ограничения максимальный размер ежемесячных платежей по кредитам, полученным заемщиком по данной программе кредитования, не может превышать 35% от суммы дохода заемщика

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.