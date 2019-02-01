на выбор залог

движимого имущества, обязательно

категории В автотранспорта, обязательно

не старше 3 лет для транспортных средств марки - ВАЗ, ВИС, ГАЗ, Дэу (Daewoo), ЗАЗ, ИЖ, ТагАЗ, УАЗ и все модификации на их базе, все прочие легковые автомобили, производимые на территории РФ под российскими брендами, все китайские бренды; не старше 10 лет для прочих автомобилей; ТС должно находиться в собственности у заемщика не менее 4 месяцев