Под залог автомобиля
Банк Оранжевый, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,00%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 13,00 %
- 100 000 ... 1 000 000 ₽
- 1 год 1 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
категории В
не старше 3 лет для транспортных средств марки - ВАЗ, ВИС, ГАЗ, Дэу (Daewoo), ЗАЗ, ИЖ, ТагАЗ, УАЗ и все модификации на их базе, все прочие легковые автомобили, производимые на территории РФ под российскими брендами, все китайские бренды; не старше 10 лет для прочих автомобилей; ТС должно находиться в собственности у заемщика не менее 4 месяцев
Страхование
-
без страхования
+3 п. п. при отказе от оформления полиса КАСКО
-
имущественное
базовая ставка
личное страхование оформляются по желанию заемщика
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
+2 п. п., если заемщик не может подтвердить ежемесячный доход от 100 тыс. рублей справкой по форме 2-НДФЛ
Документы
- полис КАСКО
- свидетельство о регистрации транспортного ср-ва
- ПТС (паспорт транспортного ср-ва)
- водительское удостоверение
-
паспорт
оригинал
-
заявление-анкета
оригинал
- ОСАГО
- выписка из ПФР для клиентов пенсионного возраста (запрашивается у неработающих заемщиков достигших пенсионного возраста)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
рабочих
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- салоны связи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита;
- низкая ставка
Особые ограничения
- ставка выше на 2 п. п. без предоставления справки о доходах по форме 2-НДФЛ на сумму от 100 000 рублей в месяц;
- ставка выше на 3 п. п. без оформления имущественного страхования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог автомобиля» в 2 городах России
821
Справочная информация
ООО «Банк «Оранжевый»
- Адрес
- 198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А
- ОГРН
- 1023800000322
- Сайт
- www.bankorange.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
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8 800 500-80-88 — единая справочная служба