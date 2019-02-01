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Под залог автомобиля

Банк Оранжевый, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,00%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 13,00 %
  • 100 000 ... 1 000 000 ₽
  • 1 год 1 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
категории В
не старше 3 лет для транспортных средств марки - ВАЗ, ВИС, ГАЗ, Дэу (Daewoo), ЗАЗ, ИЖ, ТагАЗ, УАЗ и все модификации на их базе, все прочие легковые автомобили, производимые на территории РФ под российскими брендами, все китайские бренды; не старше 10 лет для прочих автомобилей; ТС должно находиться в собственности у заемщика не менее 4 месяцев
Страхование
  • без страхования
    +3 п. п. при отказе от оформления полиса КАСКО
  • имущественное
    базовая ставка
личное страхование оформляются по желанию заемщика
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    +2 п. п., если заемщик не может подтвердить ежемесячный доход от 100 тыс. рублей справкой по форме 2-НДФЛ
Документы
  • полис КАСКО
  • свидетельство о регистрации транспортного ср-ва
  • ПТС (паспорт транспортного ср-ва)
  • водительское удостоверение
  • паспорт
    оригинал
  • заявление-анкета
    оригинал
  • ОСАГО
  • выписка из ПФР для клиентов пенсионного возраста (запрашивается у неработающих заемщиков достигших пенсионного возраста)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
рабочих
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • салоны связи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита;
  • низкая ставка
Особые ограничения
  • ставка выше на 2 п. п. без предоставления справки о доходах по форме 2-НДФЛ на сумму от 100 000 рублей в месяц;
  • ставка выше на 3 п. п. без оформления имущественного страхования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог автомобиля» в 2 городах России
821
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Справочная информация
ООО «Банк «Оранжевый»
Адрес
198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А
ОГРН
1023800000322
Сайт
www.bankorange.ru
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Телефоны
8 800 500-80-88 — единая справочная служба

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