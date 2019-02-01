Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 12,50 %

30 000 ... 800 000 ₽

5 лет Максимальная 12,65 %

30 000 ... 800 000 ₽

3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +3 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие

пенсионеры

прочие военные пенсионеры, а также сотрудники организаций, предприятий и учреждений, перечисленных в реестре компаний согласно приложения №1 (см. на сайте банка) Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 12 мес.

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов предоставлен на сайте банка Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона не менее двух номеров телефонов Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 6 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

салоны связи

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы до 800 000 руб. без обеспечения;

различные способы подтверждения дохода Минусы рассмотрение заявки - до 6 дней;

требуется личное страхование Особые ограничения 8% годовых в последние 3 месяца;

в случае досрочного погашения кредита ставка 8% применяется для перерасчета только если кредит действовал не менее 18 месяцев;

акция действует с 01.02.2019г. по 01.04.2019г.

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.