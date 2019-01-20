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Наличными

Интерпромбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,00%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - день в день
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 11,00 %
  • 45 000 ... 1 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 23,00 %
  • 45 000 ... 1 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 62 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 57 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • другие документы
    выписка по банковскому счету с указанием начисления заработной платы не менее чем за 3 месяца (работающим пенсионерам)
Документы
  • свидетельство о временной регистрации
  • пенсионное удостоверение
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
  • наличие за последние 12 месяцев действующего или погашенного кредита (кроме кредитной карты) сроком не менее 6 месяцев на сумму не менее 100 000 руб.
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
0 дней
в день обращения
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • без страхования;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • получение кредита в день обращения
Минусы
  • широкий диапазон ставок по продукту
Особые ограничения
  • требуется наличие у заемщика за последние 24 месяца действующего или погашенного кредита (кроме кредитной карты) сроком не менее 6 месяцев на сумму не менее 100 000 руб.
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 20.01.2019 15:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Наличными» в 28 городах России
801
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Интерпромбанк»
Адрес
119019, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 9, стр. 1
Сайт
www.interprombank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 232-20-50
(495) 777-12-33

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