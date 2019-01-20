Наличными
Интерпромбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,00%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - день в день
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,00 %
- 45 000 ... 1 000 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 23,00 %
- 45 000 ... 1 000 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 62 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 57 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
другие документы
выписка по банковскому счету с указанием начисления заработной платы не менее чем за 3 месяца (работающим пенсионерам)
Документы
- свидетельство о временной регистрации
- пенсионное удостоверение
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
- наличие за последние 12 месяцев действующего или погашенного кредита (кроме кредитной карты) сроком не менее 6 месяцев на сумму не менее 100 000 руб.
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
0 дней
в день обращения
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- без страхования;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- получение кредита в день обращения
Минусы
- широкий диапазон ставок по продукту
Особые ограничения
- требуется наличие у заемщика за последние 24 месяца действующего или погашенного кредита (кроме кредитной карты) сроком не менее 6 месяцев на сумму не менее 100 000 руб.
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 20.01.2019 15:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Наличными» в 28 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Интерпромбанк»
- Адрес
- 119019, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 9, стр. 1
- Сайт
- www.interprombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 232-20-50(495) 777-12-33