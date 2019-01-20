до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 11,00 %

45 000 ... 1 000 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Максимальная 23,00 %

45 000 ... 1 000 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 62 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 57 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы выписка по банковскому счету с указанием начисления заработной платы не менее чем за 3 месяца (работающим пенсионерам) Документы свидетельство о временной регистрации

пенсионное удостоверение

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета Прочие требования к заемщику наличие за последние 12 месяцев действующего или погашенного кредита (кроме кредитной карты) сроком не менее 6 месяцев на сумму не менее 100 000 руб. Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки в день обращения 0 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,05% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки Способ оплаты кассы

банкоматы

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

без страхования;

альтернативные способы подтверждения дохода;

получение кредита в день обращения Минусы широкий диапазон ставок по продукту Особые ограничения требуется наличие у заемщика за последние 24 месяца действующего или погашенного кредита (кроме кредитной карты) сроком не менее 6 месяцев на сумму не менее 100 000 руб.

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 20.01.2019 15:28

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.