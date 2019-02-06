до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 13,90 %

2 000 000 ... 3 000 000 ₽

2 года ... 6 лет Максимальная 18,90 %

50 000 ... 399 999 ₽

6 лет ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +6 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 22 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 22 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 4 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы трудовой договор

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета документ на выбор: страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования/свидетельство о присвоении ИНН/водительское удостоверение/загранпаспорт

полный перечень документов представлен на сайте банка Количество созаемщиков до 1 человека Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 2 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма на длительный срок;

возможность получения кредита ИП и пенсионерами;

без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода;

возможно привлечение созаемщика;

без личного страхования Минусы повышенная процентная ставка при отказе от имущественного страхования Особые ограничения не принимается к рассмотрению пенсия по потере кормильца, пенсии/надбавки/пособия, оформленные не на заемщика;

при этом поручителем по кредиту заемщика, являющегося ИП и/или собственником бизнеса, не может выступать физ.л., также являющееся ИП и/или собственником бизнеса и/или работающее по найму у заемщика, являющегося ИП и/или собственником бизнеса, если указанный(-ые) источник(-и) дохода является(-ются) единственным(-и) для поручителя Оставить заявку 345 заявок за 30 дней Дата актуализации: 06.02.2019 11:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.