Потребительский с обеспечением
Зенит Сочи, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,40%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 12,40 %
- 2 000 000 ... 3 000 000 ₽
- 2 года ... 6 лет
Максимальная
- 17,40 %
- 150 000 ... 399 999 ₽
- 6 лет ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
ТС категории "B" возрастом не более 15 лет на момент погашения кредита
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
залогу
ТС не имеет обременений в виде залога, ареста и др.; не находится в технически исправном состоянии
Страхование
-
без страхования
+1,5 п. п. к базовой ставке
-
имущественное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- трудовой договор
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
- документ на выбор: страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования/свидетельство о присвоении ИНН/водительское удостоверение/загранпаспорт
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
до 1 человека
созаемщиком по кредиту может выступать супруг(а)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма на длительный срок;
- возможность получения кредита ИП и пенсионерами;
- без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможно привлечение созаемщика;
- без личного страхования
Минусы
- повышенная процентная ставка при отказе от имущественного страхования
Особые ограничения
- не принимается к рассмотрению пенсия по потере кормильца, пенсии/надбавки/пособия, оформленные не на заемщика;
- при этом поручителем по кредиту заемщика, являющегося ИП и/или собственником бизнеса, не может выступать физ.л., также являющееся ИП и/или собственником бизнеса и/или работающее по найму у заемщика, являющегося ИП и/или собственником бизнеса, если указанный(-ые) источник(-и) дохода является(-ются) единственным(-и) для поручителя
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 06.02.2019 11:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Зенит Сочи»
- Адрес
- 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
- ОГРН
- 1102300004938
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Сочи
- Телефоны
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(8622) 64-00-90