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Потребительский с обеспечением

Зенит Сочи, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,40%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 12,40 %
  • 2 000 000 ... 3 000 000 ₽
  • 2 года ... 6 лет
Максимальная
  • 17,40 %
  • 150 000 ... 399 999 ₽
  • 6 лет ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
ТС категории "B" возрастом не более 15 лет на момент погашения кредита
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
залогу
ТС не имеет обременений в виде залога, ареста и др.; не находится в технически исправном состоянии
Страхование
  • без страхования
    +1,5 п. п. к базовой ставке
  • имущественное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • трудовой договор
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документ на выбор: страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования/свидетельство о присвоении ИНН/водительское удостоверение/загранпаспорт
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
до 1 человека
созаемщиком по кредиту может выступать супруг(а)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма на длительный срок;
  • возможность получения кредита ИП и пенсионерами;
  • без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • возможно привлечение созаемщика;
  • без личного страхования
Минусы
  • повышенная процентная ставка при отказе от имущественного страхования
Особые ограничения
  • не принимается к рассмотрению пенсия по потере кормильца, пенсии/надбавки/пособия, оформленные не на заемщика;
  • при этом поручителем по кредиту заемщика, являющегося ИП и/или собственником бизнеса, не может выступать физ.л., также являющееся ИП и/или собственником бизнеса и/или работающее по найму у заемщика, являющегося ИП и/или собственником бизнеса, если указанный(-ые) источник(-и) дохода является(-ются) единственным(-и) для поручителя
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 06.02.2019 11:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 3 городах России
279
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Справочная информация
АО «Банк Зенит Сочи»
Адрес
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
ОГРН
1102300004938
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Телефоны
(8622) 64-00-90

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