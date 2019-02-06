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Рефинансирование

Зенит Сочи, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,50%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
до 5 кредитов и кредитных карт
Ставки
Минимальная
  • 14,50 %
  • 100 000 ... 3 000 000 ₽
  • 2 года ... 5 лет
Максимальная
  • 15,50 %
  • 100 000 ... 3 000 000 ₽
  • 6 лет ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
поручительство физического лица – по запросу банка
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
  • военнослужащие
  • работники правоохранительных органов
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка по форме организации-работодателя
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    или выписка по счету о поступлении пенсии, заверенная обслуживающим банком
  • другие документы
    копия декларации за последний отчетный период в зависимости от применяемой схемы налогообложения или расширенная выписка по расчетному счету, заверенная обслуживающим банком, за последние 12 месяцев
Документы
  • документы, подтверждающие кредитную историю
  • служебное удостоверение / пропуск
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документ на выбор: водительское удостоверение / загранпаспорт / СНИЛС / ИНН;
  • документы по каждому рефинансируемому кредиту;
  • иные документы по требованию банка
Количество созаемщиков
до 1 человека
созаемщиком по кредиту может выступать супруг(а)
Прочие требования к заемщику
  • обязательное подтверждении целевого использования кредита в порядке и сроки, установленные договором
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
терминалы Элекснет
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • крупная сумма на длительный срок;
  • пониженная процентная ставка для военнослужащих;
  • возможно кредитование пенсионеров, ИП и владельцев бизнеса;
  • без страхования
Минусы
  • обязательно целевое подтверждение (иначе ставка увеличивается)
Особые ограничения
  • не подлежат рефинансированию кредиты/кредитные карты, выданные: в банках, входящих в банковскую группу ЗЕНИТ; в микрофинансовых организациях; в банках с недействующей лицензией; в банках, переданных на санацию в агентство по страхованию вкладов;
  • минимальная сумма остатка задолженности по каждому из рефинансируемых кредитов не менее 10 т.р.;
  • с момента открытия/окончания любых активных кредитов прошло/осталось более 3 месяцев;
  • отсутствие просроченной задолженности по любым активным кредитам за последние 6 месяцев
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Дата актуализации: 06.02.2019 11:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 3 городах России
242
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Справочная информация
АО «Банк Зенит Сочи»
Адрес
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
ОГРН
1102300004938
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Телефоны
(8622) 64-00-90

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