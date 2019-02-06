до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование до 5 кредитов и кредитных карт Ставки Минимальная 14,50 %

100 000 ... 3 000 000 ₽

2 года ... 5 лет Максимальная 15,50 %

100 000 ... 3 000 000 ₽

6 лет ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение поручительство физического лица – по запросу банка не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса

военнослужащие

работники правоохранительных органов

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 22 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 22 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 4 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка по форме организации-работодателя

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию или выписка по счету о поступлении пенсии, заверенная обслуживающим банком

другие документы копия декларации за последний отчетный период в зависимости от применяемой схемы налогообложения или расширенная выписка по расчетному счету, заверенная обслуживающим банком, за последние 12 месяцев Документы документы, подтверждающие кредитную историю

служебное удостоверение / пропуск

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета документ на выбор: водительское удостоверение / загранпаспорт / СНИЛС / ИНН;

документы по каждому рефинансируемому кредиту;

иные документы по требованию банка Количество созаемщиков созаемщиком по кредиту может выступать супруг(а) до 1 человека Прочие требования к заемщику обязательное подтверждении целевого использования кредита в порядке и сроки, установленные договором Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 2 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

банкоматы

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

почта РФ терминалы Элекснет Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода;

крупная сумма на длительный срок;

пониженная процентная ставка для военнослужащих;

возможно кредитование пенсионеров, ИП и владельцев бизнеса;

без страхования Минусы обязательно целевое подтверждение (иначе ставка увеличивается) Особые ограничения не подлежат рефинансированию кредиты/кредитные карты, выданные: в банках, входящих в банковскую группу ЗЕНИТ; в микрофинансовых организациях; в банках с недействующей лицензией; в банках, переданных на санацию в агентство по страхованию вкладов;

минимальная сумма остатка задолженности по каждому из рефинансируемых кредитов не менее 10 т.р.;

с момента открытия/окончания любых активных кредитов прошло/осталось более 3 месяцев;

отсутствие просроченной задолженности по любым активным кредитам за последние 6 месяцев Оставить заявку Дата актуализации: 06.02.2019 11:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.