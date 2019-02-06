Рефинансирование
Зенит Сочи, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,50%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
до 5 кредитов и кредитных карт
Ставки
Минимальная
- 14,50 %
- 100 000 ... 3 000 000 ₽
- 2 года ... 5 лет
Максимальная
- 15,50 %
- 100 000 ... 3 000 000 ₽
- 6 лет ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
поручительство физического лица – по запросу банка
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
- военнослужащие
- работники правоохранительных органов
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка по форме организации-работодателя
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
или выписка по счету о поступлении пенсии, заверенная обслуживающим банком
-
другие документы
копия декларации за последний отчетный период в зависимости от применяемой схемы налогообложения или расширенная выписка по расчетному счету, заверенная обслуживающим банком, за последние 12 месяцев
Документы
- документы, подтверждающие кредитную историю
- служебное удостоверение / пропуск
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- документ на выбор: водительское удостоверение / загранпаспорт / СНИЛС / ИНН;
- документы по каждому рефинансируемому кредиту;
- иные документы по требованию банка
Количество созаемщиков
до 1 человека
созаемщиком по кредиту может выступать супруг(а)
Прочие требования к заемщику
- обязательное подтверждении целевого использования кредита в порядке и сроки, установленные договором
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- почта РФ
терминалы Элекснет
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- крупная сумма на длительный срок;
- пониженная процентная ставка для военнослужащих;
- возможно кредитование пенсионеров, ИП и владельцев бизнеса;
- без страхования
Минусы
- обязательно целевое подтверждение (иначе ставка увеличивается)
Особые ограничения
- не подлежат рефинансированию кредиты/кредитные карты, выданные: в банках, входящих в банковскую группу ЗЕНИТ; в микрофинансовых организациях; в банках с недействующей лицензией; в банках, переданных на санацию в агентство по страхованию вкладов;
- минимальная сумма остатка задолженности по каждому из рефинансируемых кредитов не менее 10 т.р.;
- с момента открытия/окончания любых активных кредитов прошло/осталось более 3 месяцев;
- отсутствие просроченной задолженности по любым активным кредитам за последние 6 месяцев
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Зенит Сочи»
- Адрес
- 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
- ОГРН
- 1102300004938
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Сочи
- Телефоны
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(8622) 64-00-90