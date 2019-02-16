Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 7,77 %

100 000 ... 275 000 ₽

13 мес. Максимальная 28,00 %

100 000 ... 275 000 ₽

13 мес. Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, по требованию банка Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 22 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита для женщин от 22 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию для пенсионеров

другие документы выписка с зарплатного счета за последние 6 месяцев или извещение о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, предоставленное по электронным каналам связи с сайта госуслуг Документы пенсионное удостоверение

паспорт

заявление-анкета второй документ, удостоверяющий личность Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочий) до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,0545% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

без страхования;

возраст заемщика – до 75 лет на дату погашения кредита;

возможность получения кредита пенсионерами Минусы небольшие сумма и срок кредита;

высокая ставка Особые ограничения банк по своему усмотрению может потребовать предоставление поручительства;

c 1 по 3 месяц – 28% годовых, c 4 по 6 месяц – 25% годовых, c 7 по 9 месяц – 15% годовых, c 10 по 13 месяц – 7.77% годовых Оставить заявку Дата актуализации: 16.02.2019 17:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.