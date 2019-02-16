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Пойдем!, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 7,77%
Сумма
до 275 000
Срок
13 мес.
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 7,77 %
  • 100 000 ... 275 000 ₽
  • 13 мес.
Максимальная
  • 28,00 %
  • 100 000 ... 275 000 ₽
  • 13 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию банка
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    для пенсионеров
  • другие документы
    выписка с зарплатного счета за последние 6 месяцев или извещение о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, предоставленное по электронным каналам связи с сайта госуслуг
Документы
  • пенсионное удостоверение
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • второй документ, удостоверяющий личность
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочий)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,0545% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • без страхования;
  • возраст заемщика – до 75 лет на дату погашения кредита;
  • возможность получения кредита пенсионерами
Минусы
  • небольшие сумма и срок кредита;
  • высокая ставка
Особые ограничения
  • банк по своему усмотрению может потребовать предоставление поручительства;
  • c 1 по 3 месяц – 28% годовых, c 4 по 6 месяц – 25% годовых, c 7 по 9 месяц – 15% годовых, c 10 по 13 месяц – 7.77% годовых
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Дата актуализации: 16.02.2019 17:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Смотри» в 118 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Пойдем!»
Адрес
125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 76, корп. 4, пом. № 30—49
ОГРН
1025480001073
Сайт
www.poidem.ru
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Телефоны
8 800 200-12-30 — единая справочная служба

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