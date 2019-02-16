Смотри
Пойдем!, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 7,77%
Сумма
до 275 000 ₽
Срок
13 мес.
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 7,77 %
- 100 000 ... 275 000 ₽
- 13 мес.
Максимальная
- 28,00 %
- 100 000 ... 275 000 ₽
- 13 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию банка
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
для пенсионеров
-
другие документы
выписка с зарплатного счета за последние 6 месяцев или извещение о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, предоставленное по электронным каналам связи с сайта госуслуг
Документы
- пенсионное удостоверение
- паспорт
- заявление-анкета
- второй документ, удостоверяющий личность
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочий)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,0545% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- без страхования;
- возраст заемщика – до 75 лет на дату погашения кредита;
- возможность получения кредита пенсионерами
Минусы
- небольшие сумма и срок кредита;
- высокая ставка
Особые ограничения
- банк по своему усмотрению может потребовать предоставление поручительства;
- c 1 по 3 месяц – 28% годовых, c 4 по 6 месяц – 25% годовых, c 7 по 9 месяц – 15% годовых, c 10 по 13 месяц – 7.77% годовых
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Смотри» в 118 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Пойдем!»
- Адрес
- 125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 76, корп. 4, пом. № 30—49
- ОГРН
- 1025480001073
- Сайт
- www.poidem.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-12-30 — единая справочная служба