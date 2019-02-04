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Рефинансирование

БКС Премьер, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 16,90%
Сумма
до 1 500 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
потребительских кредитов и кредитных карт
Ставки
Минимальная
  • 16,90 %
  • 100 000 ... 1 500 000 ₽
  • 1 год 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 19,90 %
  • 100 000 ... 1 500 000 ₽
  • 1 год 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    для кредитов на сумму не более 500 000 рублей
  • другие документы
    заверенная банковская выписка по расчетному счету о ежемесячных поступлениях заработной платы, пенсий и других поступлений (с указанием в назначении платежа обоснования выплат) в течение 6-ти месяцев
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документы по рефинансируемым кредитам
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    домашнего телефона, либо стационарного телефона ближайших родственников; телефона работодателя
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита без обеспечения;
  • отсутствие требований по страхованию;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • срок действия кредитного решения - 1 мес.;
  • возможность получения нового кредита при наличии уже действующего
Минусы
  • высокая ставка
Особые ограничения
  • кредит на рефинансирование;
  • 19,9% годовых до предоставления справки о погашения задолженности в другом банке$
  • процентная ставка зависит от качества обслуживания долга рефинансируемых кредитов
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 04.02.2019 10:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 4 городах России
234
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Справочная информация
АО «БКС Банк»
Адрес
129110, г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1
Сайт
www.bcspremier.ru
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Телефоны
8 800 500-58-59
8 800 500-58-80

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