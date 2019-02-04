до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование на погашение задолженности не более чем по 4-м кредитам/кредитным картам; до окончания/с момента выдачи рефинансируемого кредита остается не менее 6-ти месяцев на дату подачи заявки; валюта рефинансируемого кредита(-ов) – рубли РФ, доллары США, Евро Ставки Минимальная 12,90 %

100 000 ... 1 500 000 ₽

1 год 1 мес. ... 5 лет Максимальная 15,90 %

100 000 ... 1 500 000 ₽

1 год 1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса Возраст заемщика для мужчин от 25 лет на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 25 лет на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Требования к трудоустройству: в регионе предоставления кредита Регистрация постоянная в регионе присутствия банка Доход подтверждение основного дохода на выбор * полный перечень документов указан на сайте банка справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю (для суммы кредита не более 500 000 рублей)

другие документы заверенная банковская выписка по расчетному счету о ежемесячных поступлениях заработной платы, пенсий и других поступлений (с указанием в назначении платежа обоснования выплат) в течение 6-ти месяцев * полный перечень документов указан на сайте банка Документы трудовой договор копия

трудовая книжка копия

паспорт

заявление-анкета один из дополнительных документов: водительское удостоверение; пенсионное удостоверение; загранпаспорт; ИНН; СНИЛС;

документы по рефинансируемым кредитам Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона домашний и рабочий

на момент подачи заявки открыто не более 5 кредитов/кредитных карт; отсутствует непогашенная просроченная задолженность по кредиту/кредитной карте, процентам, комиссиям, а также задолженность по штрафам / пеням, в совокупности превышающая 500 рублей Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых на сумму просроченной задолженности Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

без личного страхования;

крупная сумма кредита;

без обеспечения Минусы широкий диапазон ставки;

возраст заемщика - от 25 лет Особые ограничения кредит на рефинансирование;

ставка при выдаче кредита - 19,4% годовых, для уменьшения процентной ставки требуется подтверждение целевого использования денежных средств;

тариф действует при подаче заявки онлайн

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 04.02.2019 09:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.