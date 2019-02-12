Залоговый без подтверждения дохода
Норвик Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,00%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - 1 день
- без комиссий
- без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 14,00 %
- 500 000 ... 1 000 000 ₽
- 1 мес. ... 10 лет
Максимальная
- 29,00 %
- 500 000 ... 1 000 000 ₽
- 1 мес. ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Страхование
- имущественное и титульное
+ 10 п.п. при несвоевременном подтверждении пролонгации имущественного и/или титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
1 день
(рабочий)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
ежемесячная плата за пользование кредитом, увеличенная на размер ключевой ставки Банка России, действующей на день заключения договора, и штрафная неустойка за каждый факт просроченного платежа в соответствии с тарифами банка
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода / без подтверждения дохода;
- крупная сумма на длительный срок
Минусы
- широкий диапазон ставки;
- требуется имущественное и титульное страхование;
- соотношение К/З - до 50%;
- крупный штраф за пропуск платежа
Особые ограничения
- +10 п.п. при несвоевременном подтверждении пролонгации имущественного и/или титульного страхования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 12.02.2019 17:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Залоговый» в 16 городах России
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Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
- Адрес
- 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
- ОГРН
- 1024300004739
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Киров
- Телефоны
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8 800 100-17-77 — единая справочная служба