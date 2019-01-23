Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 11,10 %

550 000 ... 1 000 000 ₽

25 мес. Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно на выбор залог как альтернатива поручительству движимого имущества, как альтернатива поручительству автотранспорта, как альтернатива Страхование имущественное при наличии залога; КАСКО оформляется по решению банка

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

работники бюджетной сферы / госслужащие

адвокаты / нотариусы

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 50 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 50 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы выписка по зарплатному/пенсионному счету из банка подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы заявление-анкета

паспорт копия и оригинал

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

трудовая книжка копия

трудовой договор

пенсионное удостоверение полный перечень документов представлен на сайте банка Количество созаемщиков по желанию заемщика возможно привлечение до 1 созаемщика, доход которых будет учитываться при расчете суммы кредита, созаемщиком может быть супруг/супруга Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;

крупная сумма кредита;

срок действия кредитного решения - до 30 дней;

отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;

погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика;

невысокая процентная ставка Минусы повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;

требуется официальное подтверждение дохода Особые ограничения кредит предоставляется заёмщикам от 50 до 70 лет;

фиксированный срок кредита

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.