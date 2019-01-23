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Особое отношение без обеспечения

Кубань Кредит, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
11,10%
Сумма
до 550 000
Срок
25 мес.
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 11,10 %
  • 100 000 ... 550 000 ₽
  • 25 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, по требованию заёмщика
альтернатива поручительству
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию заёмщика
при отсутствии страхования требуется поручительство физического лица или залог транспортного средства при сумме кредита 500 тыс.р. - обязательно
Страхование
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
  • адвокаты / нотариусы
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 50 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 50 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • другие документы
    выписка по зарплатному/пенсионному счету из банка
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • заявление-анкета
  • паспорт
    копия и оригинал
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • трудовая книжка
    копия
  • трудовой договор
  • пенсионное удостоверение
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
по желанию заемщика возможно привлечение до 1 созаемщика, доход которых будет учитываться при расчете суммы кредита, созаемщиком может быть супруг/супруга
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;
  • крупная сумма кредита;
  • срок действия кредитного решения - до 30 дней;
  • отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
  • погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • невысокая процентная ставка
Минусы
  • повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
  • требуется официальное подтверждение дохода
Особые ограничения
  • кредит предоставляется заёмщикам от 50 до 70 лет;
  • фиксированный срок кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.01.2019 11:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Особое отношение» в 49 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
ОГРН
1022300003703
Сайт
kk.bank
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Телефоны
8 800 555-25-18 — единая справочная служба

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