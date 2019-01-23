Особое отношение без обеспечения
Кубань Кредит, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
11,10%
Сумма
до 550 000 ₽
Срок
25 мес.
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 11,10 %
- 100 000 ... 550 000 ₽
- 25 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, по требованию заёмщика
альтернатива поручительству
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию заёмщика
при отсутствии страхования требуется поручительство физического лица или залог транспортного средства при сумме кредита 500 тыс.р. - обязательно
Страхование
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- адвокаты / нотариусы
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 50 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 50 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
другие документы
выписка по зарплатному/пенсионному счету из банка
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- заявление-анкета
-
паспорт
копия и оригинал
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
-
трудовая книжка
копия
- трудовой договор
- пенсионное удостоверение
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
по желанию заемщика возможно привлечение до 1 созаемщика, доход которых будет учитываться при расчете суммы кредита, созаемщиком может быть супруг/супруга
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;
- крупная сумма кредита;
- срок действия кредитного решения - до 30 дней;
- отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
- погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- невысокая процентная ставка
Минусы
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
- требуется официальное подтверждение дохода
Особые ограничения
- кредит предоставляется заёмщикам от 50 до 70 лет;
- фиксированный срок кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.01.2019 11:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Особое отношение» в 49 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
- Адрес
- 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
- ОГРН
- 1022300003703
- Сайт
- kk.bank
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