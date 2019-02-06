Ипотечный бонус
ВТБ, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,90%
Сумма
до 5 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 10,90 %
- 500 000 ... 5 000 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 11,70 %
- 100 000 ... 499 999 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 1,3-9 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
в случае отказа от личного страхования банк может отказать в выдаче кредита (по отзывам клиентов в "Народном рейтинге")
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- паспорт
- заявление-анкета
- для кредита на сумму свыше 500 тыс. руб. — копия трудовой книжки или трудового договора
Прочие требования к заемщику
- заемщик должен иметь положительную кредитную историю
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 3 дней
до трех рабочих дней
Максимальный срок действия кредитного решения
60 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита без обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- в случае отказа от личного страхования банк может отказать в выдаче кредита (по отзывам клиентов в "Народном рейтинге")
Особые ограничения
- кредит для клиентов, выплачивающих ипотеку любого российского банка в срок;
- кредит выдается на счет или банковскую карту с суточным лимитом на операции по снятию наличных / онлайн - переводы, увеличение лимита - платная услуга;
- ставка выше на 2,1-9 п. п. без личного страхования
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Ипотечный бонус» в 409 городах России
4 534
Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
- Адрес
- 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
- ОГРН
- 1027739609391
- Сайт
- www.vtb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 100-24-24 — частным клиентам8 800 200-77-99 — юридическим лицам