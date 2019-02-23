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Универсальный под залог и/или поручительство

Ставропольпромстройбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
15,50%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 7 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 15,50 %
  • 30 000 ... 3 000 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
российского и иностранного производства;срок эксплуатации не должен превышать 8 лет от даты выпуска
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
банк готов принять смешанное обеспечение
Страхование
  • без страхования
    +1 п.п. к базовой ставке
  • имущественное
  • личное
    по желанию заемщика
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 12 мес.
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • трудовой договор/контракт
  • другие документы
    выписка по банковской карте за последние 12 месяцев, заверенная банком-эмитентом, для физических лиц, получающих заработную плату на банковские карты сторонних банков за период не менее, чем за последние 12 месяцев
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • трудовой договор
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
Количество созаемщиков
до 1 человека
супруг(а) заемщика, участвующий(ая) своими доходами в расчете максимально возможной суммы кредита
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 7 дней
рабочих
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
  • на карточный счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
минимальная сумма при ЧДП: без перерасчета графика - нет; для перерасчета графика аннуитетными платежами - не менее пятикратной величины аннуитетного платежа; для перерасчета графика дифференцированными платежами - не менее пятикратной величины минимального платежа
Нарушение обязательств по кредиту
при залоге недвижимого имущества: пени, начисляемые на просроченную задолженность по кредиту в размере ключевой ставки ЦБ РФ на день заключения кредитного договора; для иных договоров - соответствуют размеру процентной ставки за пользование кредитными средствами, но не более 20 % годовых
Способ оплаты
  • кассы
  • системы ДБО
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без личного страхования;
  • альтернативные способы обеспечения;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
  • есть ограничения по минимальной сумме частичного досрочного погашения;
  • рассмотрение заявки - до 7 дней;
  • требуется имущественное страхование
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 19:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Универсальный» в 18 городах России
354
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Справочная информация
ПАО «Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Адрес
355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88а
ОГРН
1022600000092
Сайт
www.psbst.ru
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Телефоны
(8652) 30-60-30

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