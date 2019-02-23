Универсальный под залог и/или поручительство
Ставропольпромстройбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
15,50%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 7 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 15,50 %
- 30 000 ... 3 000 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
российского и иностранного производства;срок эксплуатации не должен превышать 8 лет от даты выпуска
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
банк готов принять смешанное обеспечение
Страхование
-
без страхования
+1 п.п. к базовой ставке
- имущественное
-
личное
по желанию заемщика
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 12 мес.
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
- трудовой договор/контракт
-
другие документы
выписка по банковской карте за последние 12 месяцев, заверенная банком-эмитентом, для физических лиц, получающих заработную плату на банковские карты сторонних банков за период не менее, чем за последние 12 месяцев
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- трудовой договор
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
Количество созаемщиков
до 1 человека
супруг(а) заемщика, участвующий(ая) своими доходами в расчете максимально возможной суммы кредита
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 7 дней
рабочих
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
- на карточный счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
минимальная сумма при ЧДП: без перерасчета графика - нет; для перерасчета графика аннуитетными платежами - не менее пятикратной величины аннуитетного платежа; для перерасчета графика дифференцированными платежами - не менее пятикратной величины минимального платежа
Нарушение обязательств по кредиту
при залоге недвижимого имущества: пени, начисляемые на просроченную задолженность по кредиту в размере ключевой ставки ЦБ РФ на день заключения кредитного договора; для иных договоров - соответствуют размеру процентной ставки за пользование кредитными средствами, но не более 20 % годовых
Способ оплаты
- кассы
- системы ДБО
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без личного страхования;
- альтернативные способы обеспечения;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- есть ограничения по минимальной сумме частичного досрочного погашения;
- рассмотрение заявки - до 7 дней;
- требуется имущественное страхование
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 19:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Универсальный» в 18 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
- Адрес
- 355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88а
- ОГРН
- 1022600000092
- Сайт
- www.psbst.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Ставрополь
- Телефоны
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(8652) 30-60-30