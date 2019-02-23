Выдача

Погашение

минимальная сумма при ЧДП: без перерасчета графика - нет; для перерасчета графика аннуитетными платежами - не менее пятикратной величины аннуитетного платежа; для перерасчета графика дифференцированными платежами - не менее пятикратной величины минимального платежа

Нарушение обязательств по кредиту

при залоге недвижимого имущества: пени, начисляемые на просроченную задолженность по кредиту в размере ключевой ставки ЦБ РФ на день заключения кредитного договора; для иных договоров - соответствуют размеру процентной ставки за пользование кредитными средствами, но не более 20 % годовых