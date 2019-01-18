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Многоцелевой под залог автомобиля

Кредит Европа Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,00%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
Оставить заявку
71 заявка за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 11,00 %
  • 200 000 ... 1 000 000 ₽
  • 13 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 17,00 %
  • 200 000 ... 1 000 000 ₽
  • 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
легковой автомобиль категории «В»; возраст ТС: для иностранных брендов не старше 10 лет, для российских брендов - 5 лет
отсутствие обременений на объект залога; в залог принимается только 1 транспортное средство
Страхование
  • без страхования
Дополнительная информация

кредит предоставляется в городах: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Тула, Тюмень, Уфа, Челябинск, Ярославль.

Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 6 мес.
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная на территории РФ
  • возможна выдача иностранным гражданам
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • заявление-анкета
  • паспорт
  • ПТС (паспорт транспортного ср-ва)
  • свидетельство о регистрации транспортного ср-ва
  • документы по предоставляемому залогу
  • фото транспортного средства;
  • в качестве текущего собственника транспортного средства в ПТС должен быть указан заемщик;
  • в ПТС не должно быть отметок “дубликат” и “замена агрегатов”
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    домашний и рабочий
  • для граждан Турецкой Республики - временная регистрация на территории РФ
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
21 день
Оформление кредита
  • выезд специалиста
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
терминалы Элекснет, Qiwi, Плат-Форма
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • не требуется подтверждения дохода;
  • отсутствие требований по страхованию
Минусы
  • рассмотрение заявки - до 5 рабочих дней;
  • широкий диапазон ставок, невозможно оценить преимущество продукта
Оставить заявку
71 заявка за 30 дней
Дата актуализации: 18.01.2019 10:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Многоцелевой под залог автомобиля» в 31 городе России
3 201
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Справочная информация
АО «Кредит Европа Банк»
Адрес
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
Сайт
www.crediteurope.ru
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Телефоны
8 800 700-77-57 — единая справочная служба
(495) 775-77-57

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