Многоцелевой под залог автомобиля
Кредит Европа Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,00%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- без подтверждения дохода
71 заявка за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,00 %
- 200 000 ... 1 000 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 17,00 %
- 200 000 ... 1 000 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
легковой автомобиль категории «В»; возраст ТС: для иностранных брендов не старше 10 лет, для российских брендов - 5 лет
отсутствие обременений на объект залога; в залог принимается только 1 транспортное средство
Страхование
- без страхования
Дополнительная информация
кредит предоставляется в городах: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Тула, Тюмень, Уфа, Челябинск, Ярославль.
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 6 мес.
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная на территории РФ
- возможна выдача иностранным гражданам
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- заявление-анкета
- паспорт
- ПТС (паспорт транспортного ср-ва)
- свидетельство о регистрации транспортного ср-ва
- документы по предоставляемому залогу
- фото транспортного средства;
- в качестве текущего собственника транспортного средства в ПТС должен быть указан заемщик;
- в ПТС не должно быть отметок “дубликат” и “замена агрегатов”
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
домашний и рабочий
- для граждан Турецкой Республики - временная регистрация на территории РФ
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
21 день
Оформление кредита
- выезд специалиста
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
терминалы Элекснет, Qiwi, Плат-Форма
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- не требуется подтверждения дохода;
- отсутствие требований по страхованию
Минусы
- рассмотрение заявки - до 5 рабочих дней;
- широкий диапазон ставок, невозможно оценить преимущество продукта
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Многоцелевой под залог автомобиля» в 31 городе России
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Справочная информация
АО «Кредит Европа Банк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
- Сайт
- www.crediteurope.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-77-57 — единая справочная служба(495) 775-77-57