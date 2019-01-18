до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 11,00 %

200 000 ... 1 000 000 ₽

13 мес. ... 5 лет Максимальная 17,00 %

200 000 ... 1 000 000 ₽

13 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог движимого имущества, обязательно легковой автомобиль категории «В»; возраст ТС: для иностранных брендов не старше 10 лет, для российских брендов - 5 лет автотранспорта, обязательно отсутствие обременений на объект залога; в залог принимается только 1 транспортное средство Страхование без страхования Дополнительная информация кредит предоставляется в городах: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Тула, Тюмень, Уфа, Челябинск, Ярославль. Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 6 мес.

на последнем месте не менее 4 месяцев Регистрация постоянная / временная на территории РФ

возможна выдача иностранным гражданам Доход подтверждение основного дохода не требуется Документы заявление-анкета

паспорт

ПТС (паспорт транспортного ср-ва)

свидетельство о регистрации транспортного ср-ва

документы по предоставляемому залогу фото транспортного средства;

в качестве текущего собственника транспортного средства в ПТС должен быть указан заемщик;

в ПТС не должно быть отметок “дубликат” и “замена агрегатов” Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона домашний и рабочий

для граждан Турецкой Республики - временная регистрация на территории РФ Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 21 день Оформление кредита выезд специалиста Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых на сумму просроченной задолженности Способ оплаты кассы

банкоматы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы терминалы Элекснет, Qiwi, Плат-Форма Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы не требуется подтверждения дохода;

отсутствие требований по страхованию Минусы рассмотрение заявки - до 5 рабочих дней;

широкий диапазон ставок, невозможно оценить преимущество продукта Оставить заявку 71 заявка за 30 дней Дата актуализации: 18.01.2019 10:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.