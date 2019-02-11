Кредит на неотложные нужды без обеспечения
Ростфинанс, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,00%
Сумма
до 400 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 13,00 %
- 100 000 ... 400 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 4 п. п. без личного страхования ( + 3 п. п. без страхования жизни и + 1 п. п. без страхования от потери работы)
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
- адвокаты / нотариусы
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 6 мес.
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
для индивидуальных предпринимателей (в том числе адвоката, учредившего адвокатский кабинет, частного нотариуса) и собственников бизнеса продолжительность деятельности по последнему направлению – от 12 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 20000подтверждение основного дохода
на выбор
+3 п.п. за отказ на запрос сведений в ПФР
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме 4-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
- трудовой договор/контракт
-
другие документы
+3 п.п. в случаях когда заемщик предоставляет сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица (форма СЗИ-6) и согласно которой его доход по форме СЗИ-6 не коррелирует (не совпадает) с данными справки о доходах
+3 п.п. за отказ на запрос сведений в ПФР
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- ИНН
-
трудовая книжка
копия
-
военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
копия и оригинал
-
паспорт
копия и оригинал
-
заявление-анкета
оригинал
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
- наличие стационарного телефона
- отсутствие судимостей; отсутствие действующих непогашенных исполнительных листов; допустимое количество действующих кредитов не более трех
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 0,05% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможно предоставление кредита без обеспечения;
- крупная сумма кредита;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- срок действия кредитного решения - 30 дней$
- возможно кредитование ИП, собственников бизнеса, нотариусов/адвокатов
Минусы
- повышенная ставка при отсутствии страхования
Особые ограничения
- при временной регистрации - срок кредита ограничен сроком действия данной регистрации
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 15:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Кредит на неотложные нужды» в 5 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «РостФинанс»
- Адрес
- 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95
- ОГРН
- 1022300003021
- Сайт
- www.rostfinance.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
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8 800 777-70-01 — единая справочная служба