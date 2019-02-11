+3 п.п. в случаях когда заемщик предоставляет сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица (форма СЗИ-6) и согласно которой его доход по форме СЗИ-6 не коррелирует (не совпадает) с данными справки о доходах