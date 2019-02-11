Вход

Кредит на неотложные нужды с обеспечением

Ростфинанс, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
12,00%
Сумма
от 400 001
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 12,00 %
  • от 400 001 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
категория «В»; иностранное ТС не старше 12 лет, отечественное - 5 лет
отсутствие обременений на объект залога
Страхование
  • без страхования
    + 4 п. п. без личного страхования ( + 3 п. п. без страхования жизни и + 1 п. п. без страхования от потери работы)
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
  • адвокаты / нотариусы
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 6 мес.
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
для индивидуальных предпринимателей (в том числе адвоката, учредившего адвокатский кабинет, частного нотариуса) и собственников бизнеса продолжительность деятельности по последнему направлению – от 12 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 20000
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме 4-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • трудовой договор/контракт
Документы
  • другие документы
  • свидетельство о регистрации транспортного ср-ва
  • ПТС (паспорт транспортного ср-ва)
  • документы по предоставляемому залогу
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
до 1 человека
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
  • отсутствие судимостей; отсутствие действующих непогашенных исполнительных листов; допустимое количество действующих кредитов не более трех
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 0,05% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможно предоставление кредита без обеспечения;
  • крупная сумма кредита;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • срок действия кредитного решения - 30 дней$
  • возможно кредитование ИП, собственников бизнеса, нотариусов/адвокатов
Минусы
  • повышенная ставка при отсутствии страхования
Особые ограничения
  • при временной регистрации - срок кредита ограничен сроком действия данной регистрации
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 15:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Кредит на неотложные нужды» в 5 городах России
336
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «РостФинанс»
Адрес
344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95
ОГРН
1022300003021
Сайт
www.rostfinance.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ростов-на-Дону
Отделения 6
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 777-70-01 — единая справочная служба

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще