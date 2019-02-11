до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 12,00 %

от 400 001 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор залог движимого имущества, обязательно категория «В»; иностранное ТС не старше 12 лет, отечественное - 5 лет автотранспорта, обязательно отсутствие обременений на объект залога Страхование без страхования + 4 п. п. без личного страхования ( + 3 п. п. без страхования жизни и + 1 п. п. без страхования от потери работы)

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса

адвокаты / нотариусы Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 6 мес.

на последнем месте не менее 3 месяцев Требования к трудоустройству: для индивидуальных предпринимателей (в том числе адвоката, учредившего адвокатский кабинет, частного нотариуса) и собственников бизнеса продолжительность деятельности по последнему направлению – от 12 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: 20000 подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме 4-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

трудовой договор/контракт Документы другие документы

свидетельство о регистрации транспортного ср-ва

ПТС (паспорт транспортного ср-ва)

документы по предоставляемому залогу

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Количество созаемщиков до 1 человека Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона

отсутствие судимостей; отсутствие действующих непогашенных исполнительных листов; допустимое количество действующих кредитов не более трех Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени в размере 0,05% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возможно предоставление кредита без обеспечения;

крупная сумма кредита;

альтернативные способы подтверждения дохода;

срок действия кредитного решения - 30 дней$

возможно кредитование ИП, собственников бизнеса, нотариусов/адвокатов Минусы повышенная ставка при отсутствии страхования Особые ограничения при временной регистрации - срок кредита ограничен сроком действия данной регистрации

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 11.02.2019 15:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.