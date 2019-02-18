до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 23,00 %

30 000 ... 99 999 ₽

13 мес. ... 3 года Максимальная 24,00 %

10 000 ... 29 999 ₽

13 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Дополнительная информация При оформлении кредита в пятницу - снижение процентной ставки на 3 пункта Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода не требуется Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета при сумме кредита более 100 тыс. рублей необходимо предоставление ИНН работодателя Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (календарных) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без страхования;

низкая ставка;

льготная ставка при наличии положительной кредитной истории;

не требуется подтверждение дохода Минусы небольшая сумма кредита;

не указана процентная ставка для сумм свыше 100 тыс. рублей Особые ограничения не учитываются другие положительные кредитные истории, если последнюю кредитную историю можно признать "плохой"

при сумме кредита более 100 тыс. рублей необходимо предоставление ИНН работодателя

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.