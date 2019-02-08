до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 14,40 %

от 1 500 000 ₽

1 год ... 5 лет Максимальная 15,40 %

от 1 500 000 ₽

6 лет ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно на выбор поручительство и гарантии одного-двух физических лиц, обязательно при достаточном залоге поручительство не требуется Страхование без страхования +5 п. п. к базовой ставке

имущественное требуется при залоге имущества

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие

прочие работники бюджетной и энергетической сфер, образовательных и медицинских учреждений Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы документы по предоставляемому залогу

паспорт супруги(-а) для заемщиков, состоящих в браке

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии копия и оригинал

паспорт копия и оригинал

заявление-анкета паспорт(а) на заемщика и поручителя(ей) Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности ежедневно/ в размере ключевой ставки, определенной ЦБ РФ на день заключения кредитного договора при залоге недвижимости Способ оплаты кассы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

льготные ставки для заемщиков с положительной кредитной историей и при подаче заявки в Интернет-банк;

возможность предоставления кредита без обеспечения;

длительный срок кредитования Минусы требуется имущественное страхование залога;

требуется регистрация в регионе предоставления кредита;

повышенная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения кредит для работников бюджетной и энергетической сфер, образовательных и медицинских учреждений

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.