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Выгодный-Рефинансирование

Челябинвестбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,60%
Сумма
от 300 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
одновременно могут быть рефинансированы максимум 3 потребительских кредита; ссудная задолженность каждого рефинансируемого кредита должна быть не менее 100 000 руб.
Ставки
Минимальная
  • 12,60 %
  • от 300 000 ₽
  • 1 мес. ... 7 лет
Максимальная
  • 14,90 %
  • от 300 000 ₽
  • 1 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
движимого имущества, как альтернатива
размещенный депозит (вклад), как альтернатива
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
Страхование
  • без страхования
    +2 п. п. к базовой ставке
  • имущественное
    КАСКО
  • личное
    базовая ставка
если сумма займа под залог авто не превышает 700 тыс. руб., оформление каско можно заменить на поручительство или увеличение ставки на 3 п.п.
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
для ИП - 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
  • возраст заемщика на момент окончания кредита может быть увеличен до 70 лет в зависимости от обеспечения
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможность предоставления кредита ИП и собственникам бизнеса;
  • невысокая ставка;
  • альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
  • требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;
  • срок рассмотрения кредитного заявления - до 5 дней;
  • требуется имущественное страхование;
  • повышенная ставка без личного страхования
Особые ограничения
  • процентная ставка увеличивается на 1,5 п.п. до 1 числа месяца, следующего за месяцем предоставления заемщиком документов, подтверждающих целевое использование кредита;
  • если сумма займа под залог авто не превышает 700 тыс. руб., оформление каско можно заменить на поручительство или увеличение ставки на 3 п.п.;
  • +2 п. п. без личного страхования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 07.02.2019 17:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Выгодный-Рефинансирование» в 13 городах России
225
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
Адрес
454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
ОГРН
1027400001650
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Телефоны
(351) 268-00-88 — справочная служба

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