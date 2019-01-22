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Верное решение

Банк Интеза, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,90%
Сумма
до 1 500 000
Срок
до 60 мес.
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 11,90 %
  • 700 000 ... 1 500 000 ₽
  • 6 мес. ... 60 мес.
Максимальная
  • 15,90 %
  • 50 000 ... 299 999 ₽
  • 6 мес. ... 60 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Дополнительная информация

тарифный план действует в период с 01.09.2018 по 28.02.2019г.

Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
  • прочие
клиенты, чья организация - работодатель относится к ПАО / сотрудники топ-20 банков по чистым активам по версии Банки.ру / сотрудники дочерних организаций иностранных банков / сотрудники компаний, которые осуществляют деловые операции в нескольких странах через свои филиалы, представительства и дочерние компании; клиенты – работники организаций: ООО; АО; ЗАО, при условии одобрения банком такой организации
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 2 лет
  • на последнем месте не менее 6 месяцев ,
    пройден испытательный срок
Требования к трудоустройству:
место работы заемщика находится: для Москвы - не далее 60 км (от МКАД); для других регионов России – не далее 20 км (от границ города, в котором представлено кредитующее подразделение банка; компания - работодатель заемщика должна быть зарегистрирована не менее 3-х лет
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 35 000 руб.
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • заявление-анкета
  • паспорт
  • трудовая книжка
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    рабочий телефон
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
не более 5-ти рабочих дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения исполнения обязательств
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • салоны связи
сеть магазинов "Связной"
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • отсутствие требований по страхованию;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • оформление кредита в любом отделении вне зависимости от места постоянной регистрации
Минусы
  • не указан минимальный срок рассмотрения кредитной заявки
Особые ограничения
  • категория клиентов, которые могут оформить продукт, ограничена;
  • требуется наличие рабочего стационарного телефона;
  • акция действует до 28.02.2019 года
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 22.01.2019 12:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Верное решение» в 23 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Интеза»
Адрес
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
ОГРН
1027739177377
Сайт
www.bancaintesa.ru
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Телефоны
8 800 200-80-08 — единая справочная служба

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