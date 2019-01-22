Стаж работы

общий стаж работы не менее 2 лет

на последнем месте не менее 6 месяцев ,

пройден испытательный срок

Требования к трудоустройству:

место работы заемщика находится: для Москвы - не далее 60 км (от МКАД); для других регионов России – не далее 20 км (от границ города, в котором представлено кредитующее подразделение банка; компания - работодатель заемщика должна быть зарегистрирована не менее 3-х лет