Верное решение
Банк Интеза, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,90%
Сумма
до 1 500 000 ₽
Срок
до 60 мес.
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,90 %
- 700 000 ... 1 500 000 ₽
- 6 мес. ... 60 мес.
Максимальная
- 15,90 %
- 50 000 ... 299 999 ₽
- 6 мес. ... 60 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Дополнительная информация
тарифный план действует в период с 01.09.2018 по 28.02.2019г.
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- прочие
клиенты, чья организация - работодатель относится к ПАО / сотрудники топ-20 банков по чистым активам по версии Банки.ру / сотрудники дочерних организаций иностранных банков / сотрудники компаний, которые осуществляют деловые операции в нескольких странах через свои филиалы, представительства и дочерние компании; клиенты – работники организаций: ООО; АО; ЗАО, при условии одобрения банком такой организации
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 2 лет
- на последнем месте не
менее 6 месяцев
,
пройден испытательный срок
Требования к трудоустройству:
место работы заемщика находится: для Москвы - не далее 60 км (от МКАД); для других регионов России – не далее 20 км (от границ города, в котором представлено кредитующее подразделение банка; компания - работодатель заемщика должна быть зарегистрирована не менее 3-х лет
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 35 000 руб.подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- заявление-анкета
- паспорт
- трудовая книжка
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
рабочий телефон
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
не более 5-ти рабочих дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения исполнения обязательств
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- салоны связи
сеть магазинов "Связной"
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- отсутствие требований по страхованию;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- оформление кредита в любом отделении вне зависимости от места постоянной регистрации
Минусы
- не указан минимальный срок рассмотрения кредитной заявки
Особые ограничения
- категория клиентов, которые могут оформить продукт, ограничена;
- требуется наличие рабочего стационарного телефона;
- акция действует до 28.02.2019 года
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 22.01.2019 12:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Верное решение» в 23 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Интеза»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
- ОГРН
- 1027739177377
- Сайт
- www.bancaintesa.ru
- Отделения и банкоматы
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