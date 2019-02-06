Для военнослужащих
Зенит Сочи, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,90%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,90 %
- 2 000 000 ... 3 000 000 ₽
- 2 года ... 6 лет
Максимальная
- 16,90 %
- 50 000 ... 399 999 ₽
- 6 лет ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- военнослужащие
- работники правоохранительных органов
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
не менее чем за последние 4 месяца
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме организации-работодателя
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
- трудовой договор/контракт
-
другие документы
выписка по счету о поступлении пенсии, заверенная обслуживающим банком
не менее чем за последние 4 месяца
Документы
- другие документы
- служебное удостоверение / пропуск
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- удостоверение личности военнослужащего РФ (если возможно предоставить)/военный билет/удостоверение сотрудника МВД России, МЧС России, СВР России, ГУСП России и др.;
- заверенная копия контракта или справка с места службы с обязательным указанием даты начала службы/документ, подтверждающий занятость
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
до 2 рабочих дней, не считая дня подачи полного пакета документов, требуемого Банком
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- почта РФ
терминалы Элекснет
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- крупная сумма на длительный срок;
- без страхования;
- возможно кредитование пенсионеров
Минусы
- повышенная ставка при отказе от страхования;
- не указана максимальная процентная ставка
Особые ограничения
- кредит для лиц, проходящих военную или приравненную к военной службу по контракту (за исключением срочной службы)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 06.02.2019 11:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для военнослужащих» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Зенит Сочи»
- Адрес
- 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
- ОГРН
- 1102300004938
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Сочи
- Телефоны
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(8622) 64-00-90