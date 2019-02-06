до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 11,90 %

2 000 000 ... 3 000 000 ₽

2 года ... 6 лет Максимальная 16,90 %

50 000 ... 399 999 ₽

6 лет ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков военнослужащие

работники правоохранительных органов

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 22 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 22 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 4 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор не менее чем за последние 4 месяца справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме организации-работодателя

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

трудовой договор/контракт

другие документы выписка по счету о поступлении пенсии, заверенная обслуживающим банком не менее чем за последние 4 месяца Документы другие документы

служебное удостоверение / пропуск

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета удостоверение личности военнослужащего РФ (если возможно предоставить)/военный билет/удостоверение сотрудника МВД России, МЧС России, СВР России, ГУСП России и др.;

заверенная копия контракта или справка с места службы с обязательным указанием даты начала службы/документ, подтверждающий занятость Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 2 рабочих дней, не считая дня подачи полного пакета документов, требуемого Банком до 2 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

почта РФ терминалы Элекснет Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

крупная сумма на длительный срок;

без страхования;

возможно кредитование пенсионеров Минусы повышенная ставка при отказе от страхования;

не указана максимальная процентная ставка Особые ограничения кредит для лиц, проходящих военную или приравненную к военной службу по контракту (за исключением срочной службы)

Посмотрите потребительские кредиты банка с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой Дата актуализации: 06.02.2019 11:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.