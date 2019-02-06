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Для военнослужащих

Зенит Сочи, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,90%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 11,90 %
  • 2 000 000 ... 3 000 000 ₽
  • 2 года ... 6 лет
Максимальная
  • 16,90 %
  • 50 000 ... 399 999 ₽
  • 6 лет ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • военнослужащие
  • работники правоохранительных органов
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
не менее чем за последние 4 месяца
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме организации-работодателя
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • трудовой договор/контракт
  • другие документы
    выписка по счету о поступлении пенсии, заверенная обслуживающим банком
не менее чем за последние 4 месяца
Документы
  • другие документы
  • служебное удостоверение / пропуск
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • удостоверение личности военнослужащего РФ (если возможно предоставить)/военный билет/удостоверение сотрудника МВД России, МЧС России, СВР России, ГУСП России и др.;
  • заверенная копия контракта или справка с места службы с обязательным указанием даты начала службы/документ, подтверждающий занятость
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
до 2 рабочих дней, не считая дня подачи полного пакета документов, требуемого Банком
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
терминалы Элекснет
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • крупная сумма на длительный срок;
  • без страхования;
  • возможно кредитование пенсионеров
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от страхования;
  • не указана максимальная процентная ставка
Особые ограничения
  • кредит для лиц, проходящих военную или приравненную к военной службу по контракту (за исключением срочной службы)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 06.02.2019 11:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для военнослужащих» в 3 городах России
207
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Справочная информация
АО «Банк Зенит Сочи»
Адрес
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
ОГРН
1102300004938
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(8622) 64-00-90

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