до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 10,50 %

1 000 000 ... 4 000 000 ₽

1 год ... 7 лет Максимальная 14,50 %

1 000 000 ... 4 000 000 ₽

1 год ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

адвокаты / нотариусы

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 69 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 69 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Требования к трудоустройству: срок регистрации в качестве ИП, нотариуса/адвоката – не менее 12 мес. Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: не менее 70 000 руб. подтверждение основного дохода на выбор * полный перечень документов указан на сайте банка справка по форме 2-НДФЛ за последние 3 месяца (на сумму свыше 400 000 руб.)

справка по форме банка / запрос работодателю для сотрудников корпоративных клиентов банка, имеющих зарплатный проект в АО «ОТП Банк»

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

трудовой договор/контракт в случае отсутствия трудовой книжки: служащие МО, МВД, ФСБ, ФСО и других структур (или справка, подтверждающуя прохождение службы)

другие документы выписка с банковского счета в любом банке, подтверждающая перечисление заработной платы за 3 месяца (на сумму свыше 400 000 руб.) * полный перечень документов указан на сайте банка Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

паспорт

заявление-анкета свидетельство о государственной регистрации ИП / Лист записи Единогогосударственного реестра ИП;

приказ Минюста о назначении на должность нотариуса;

выписка из реестра адвокатов территориального органа Минюста РФ

дополнительно предоставляется (по требованию банка): на сумму от 200 001 – 400 000 руб.: копия трудовой книжки/извещение о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, направленное на электронный адрес банка из личного кабинетапортала государственных услуг

Прочие требования к заемщику возраст от 25 лет на момент подачи заявки до 68 лет включительно на момент заключения кредитного договора для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, в т.ч. их ближайших родственников, работающих у данных физических лиц Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 15-ти минут до 1 дня Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту неустойка - 20% годовых Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

без страхования;

рассмотрение заявки от 15 минут;

предоставляется ИП,адвокатам,нотариусам,неработающим пенсионерам;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы минимальный доход не менее 70 тыс.руб. Особые ограничения ограничения по возрасту для ИП,адвокатов,нотариусов;

льготная ставка только для зарплатных клиентов или при поступлении на счет в общем размере не менее 150% от первого ежемесячного платежа, а также ежемесячное совершение заемщиком не менее 5-ти операций безналичной оплаты товаров, работ, услуг с использованием банковских карт АО «ОТП Банк» Оставить заявку 2 833 заявки за 30 дней Дата актуализации: 11.02.2019 09:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.