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Большие возможности

ОТП Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,50%
Сумма
до 4 000 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Оставить заявку
2 833 заявки за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 10,50 %
  • 1 000 000 ... 4 000 000 ₽
  • 1 год ... 7 лет
Максимальная
  • 14,50 %
  • 1 000 000 ... 4 000 000 ₽
  • 1 год ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • адвокаты / нотариусы
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 69 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 69 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
срок регистрации в качестве ИП, нотариуса/адвоката – не менее 12 мес.
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: не менее 70 000 руб.
подтверждение основного дохода
на выбор
* полный перечень документов указан на сайте банка
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за последние 3 месяца (на сумму свыше 400 000 руб.)
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    для сотрудников корпоративных клиентов банка, имеющих зарплатный проект в АО «ОТП Банк»
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • трудовой договор/контракт
    в случае отсутствия трудовой книжки: служащие МО, МВД, ФСБ, ФСО и других структур (или справка, подтверждающуя прохождение службы)
  • другие документы
    выписка с банковского счета в любом банке, подтверждающая перечисление заработной платы за 3 месяца (на сумму свыше 400 000 руб.)
* полный перечень документов указан на сайте банка
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • свидетельство о государственной регистрации ИП / Лист записи Единогогосударственного реестра ИП;
  • приказ Минюста о назначении на должность нотариуса;
  • выписка из реестра адвокатов территориального органа Минюста РФ
  • дополнительно предоставляется (по требованию банка):
    • на сумму от 200 001 – 400 000 руб.: копия трудовой книжки/извещение о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, направленное на электронный адрес банка из личного кабинетапортала государственных услуг
Прочие требования к заемщику
  • возраст от 25 лет на момент подачи заявки до 68 лет включительно на момент заключения кредитного договора для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, в т.ч. их ближайших родственников, работающих у данных физических лиц
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
от 15-ти минут
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка - 20% годовых
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • без страхования;
  • рассмотрение заявки от 15 минут;
  • предоставляется ИП,адвокатам,нотариусам,неработающим пенсионерам;
  • альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
  • минимальный доход не менее 70 тыс.руб.
Особые ограничения
  • ограничения по возрасту для ИП,адвокатов,нотариусов;
  • льготная ставка только для зарплатных клиентов или при поступлении на счет в общем размере не менее 150% от первого ежемесячного платежа, а также ежемесячное совершение заемщиком не менее 5-ти операций безналичной оплаты товаров, работ, услуг с использованием банковских карт АО «ОТП Банк»
Оставить заявку
2 833 заявки за 30 дней
Дата актуализации: 11.02.2019 09:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Большие возможности» в 112 городах России
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Справочная информация
АО «ОТП Банк»
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
Сайт
www.otpbank.ru
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Телефоны
8 800 100-55-55 — единая справочная служба

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