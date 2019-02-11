Большие возможности
ОТП Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,50%
Сумма
до 4 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
2 833 заявки за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 10,50 %
- 1 000 000 ... 4 000 000 ₽
- 1 год ... 7 лет
Максимальная
- 14,50 %
- 1 000 000 ... 4 000 000 ₽
- 1 год ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- адвокаты / нотариусы
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 69 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 69 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
срок регистрации в качестве ИП, нотариуса/адвоката – не менее 12 мес.
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: не менее 70 000 руб.подтверждение основного дохода
на выбор
* полный перечень документов указан на сайте банка
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 3 месяца (на сумму свыше 400 000 руб.)
-
справка по форме банка / запрос работодателю
для сотрудников корпоративных клиентов банка, имеющих зарплатный проект в АО «ОТП Банк»
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
трудовой договор/контракт
в случае отсутствия трудовой книжки: служащие МО, МВД, ФСБ, ФСО и других структур (или справка, подтверждающуя прохождение службы)
-
другие документы
выписка с банковского счета в любом банке, подтверждающая перечисление заработной платы за 3 месяца (на сумму свыше 400 000 руб.)
* полный перечень документов указан на сайте банка
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- ИНН
- паспорт
- заявление-анкета
- свидетельство о государственной регистрации ИП / Лист записи Единогогосударственного реестра ИП;
- приказ Минюста о назначении на должность нотариуса;
- выписка из реестра адвокатов территориального органа Минюста РФ
- дополнительно предоставляется (по требованию банка):
- на сумму от 200 001 – 400 000 руб.: копия трудовой книжки/извещение о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, направленное на электронный адрес банка из личного кабинетапортала государственных услуг
Прочие требования к заемщику
- возраст от 25 лет на момент подачи заявки до 68 лет включительно на момент заключения кредитного договора для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, в т.ч. их ближайших родственников, работающих у данных физических лиц
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
от 15-ти минут
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка - 20% годовых
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- без страхования;
- рассмотрение заявки от 15 минут;
- предоставляется ИП,адвокатам,нотариусам,неработающим пенсионерам;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- минимальный доход не менее 70 тыс.руб.
Особые ограничения
- ограничения по возрасту для ИП,адвокатов,нотариусов;
- льготная ставка только для зарплатных клиентов или при поступлении на счет в общем размере не менее 150% от первого ежемесячного платежа, а также ежемесячное совершение заемщиком не менее 5-ти операций безналичной оплаты товаров, работ, услуг с использованием банковских карт АО «ОТП Банк»
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Большие возможности» в 112 городах России
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Справочная информация
АО «ОТП Банк»
- Адрес
- 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
- Сайт
- www.otpbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 100-55-55 — единая справочная служба