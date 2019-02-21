Для полного счастья
Банк «Возрождение», потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,80%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 12,80 %
- 750 000 ... 3 000 000 ₽
- 1 год ... 7 лет
Максимальная
- 14,80 %
- 50 000 ... 750 000 ₽
- 1 год ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+2,8 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
не менее 2 лет — для индивидуальных предпринимателей
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
-
справка по форме банка / запрос работодателю
в комбинации со справкой 2-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
- другие документы
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
полный перечень документов указан на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
от 1-го часа
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на просроченную задолженность по кредиту
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок без обеспечения;
- невысокая ставка;
- возможно подтверждение дохода справкой по форме банка в комбинации со справкой 2-НДФЛ
Минусы
- повышенная ставка при отказе от страхования
Особые ограничения
- страхование финансовых рисков, связанных с потерей работы — по соглашению сторон (в случае отсутствия страхования по данному риску процентная ставка по кредиту не изменяется)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 21.02.2019 15:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для полного счастья» в 80 городах России
1 027
Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
- ОГРН
- 1027700540680
- Сайт
- www.vbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 755-00-05 — единая справочная служба