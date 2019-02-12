до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование потребительского кредита, ипотеки, автокредита; не более 5 кредитов Ставки Минимальная 12,50 %

100 000 ... 3 000 000 ₽

2 года ... 7 лет Максимальная 15,50 %

100 000 ... 3 000 000 ₽

2 года ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса

военнослужащие

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 4 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор не требуется для военнослужащих справка по форме 2-НДФЛ за последние 4 месяца

справка по форме 3-НДФЛ или копия декларации за последний отчетный период в зависимости от применяемой схемы налогообложения/расширенная выписка по расчетному счету, заверенная обслуживающим банком за последние 12 мес.

справка по форме банка / запрос работодателю за последние 4 месяца

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию либо выписка по счету о поступлении пенсии, заверенная обслуживающим банком не требуется для военнослужащих Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

пенсионное удостоверение

служебное удостоверение / пропуск

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета документы по рефинансируемым кредитам Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы длительный срок кредитования;

крупная сумма кредита;

без обеспечения;

возможность рефинансировать до 5 кредитов;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы повышенная ставка без личного страхования Особые ограничения кредит на рефинансирование;

итоговый размер процентной ставки для каждого конкретного заемщика определяется индивидуально Оставить заявку 2 заявки за 30 дней Дата актуализации: 12.02.2019 16:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.