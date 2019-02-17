Рефинансирование+ с обеспечением
Форштадт — Московский офис, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,90%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Ставки
Минимальная
- 10,90 %
- от 1 000 000 ₽
- 6 мес. ... 7 лет
Максимальная
- 13,70 %
- 100 000 ... 300 000 ₽
- 6 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
родителей / близких родственников, обязательно
(супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки)
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
движимого имущества, как альтернатива
автотранспорта, как альтернатива
ценных бумаг, в т.ч. векселей, паев ПИФов, как альтернатива
Страхование
- без страхования
Дополнительная информация
Кредит на рефинансирование выдается в рамках действующих программ ("Лояльный", "Обеспеченный", "Акционный"). Все условия кредитования, кроме срока и процентной ставки, соответствуют выбранному тарифу.
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- документы по рефинансируемым кредитам
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая ставка;
- страхование не требуется;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- рассмотрение заявки до 3-х дней
Особые ограничения
- кредит на рефинансирование;
- максимальное количество рефинансируемых кредитов - 5;
- действие параметров данной программы распространяется на условия потребительского кредитования: «Обеспеченный», «Лояльный» и «Акционный»
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 17.02.2019 19:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование+» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт» – Московский офис
- Адрес
- 119019, г. Москва, Филипповский пер., д. 13, стр. 1
- Сайт
- www.forshtadt.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 100-22-08 — единая справочная служба