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Рефинансирование+ с обеспечением

Форштадт — Московский офис, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,90%
Сумма
от 1 000 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
Ставки
Минимальная
  • 10,90 %
  • от 1 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 7 лет
Максимальная
  • 13,70 %
  • 100 000 ... 300 000 ₽
  • 6 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
родителей / близких родственников, обязательно
(супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки)
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
движимого имущества, как альтернатива
автотранспорта, как альтернатива
ценных бумаг, в т.ч. векселей, паев ПИФов, как альтернатива
Страхование
  • без страхования
Дополнительная информация

Кредит на рефинансирование выдается в рамках действующих программ ("Лояльный", "Обеспеченный", "Акционный"). Все условия кредитования, кроме срока и процентной ставки, соответствуют выбранному тарифу.

Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документы по рефинансируемым кредитам
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая ставка;
  • страхование не требуется;
  • альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
  • рассмотрение заявки до 3-х дней
Особые ограничения
  • кредит на рефинансирование;
  • максимальное количество рефинансируемых кредитов - 5;
  • действие параметров данной программы распространяется на условия потребительского кредитования: «Обеспеченный», «Лояльный» и «Акционный»
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 17.02.2019 19:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование+» в 1 городе России
108
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт» – Московский офис
Адрес
119019, г. Москва, Филипповский пер., д. 13, стр. 1
Сайт
www.forshtadt.ru
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Телефоны
8 800 100-22-08 — единая справочная служба

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