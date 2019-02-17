до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование Ставки Минимальная 10,90 %

от 1 000 000 ₽

6 мес. ... 7 лет Максимальная 13,70 %

100 000 ... 300 000 ₽

6 мес. ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки) родителей / близких родственников, обязательно на выбор залог как альтернатива недвижимого имущества, как альтернатива движимого имущества, как альтернатива автотранспорта, как альтернатива ценных бумаг, в т.ч. векселей, паев ПИФов, как альтернатива Страхование без страхования Дополнительная информация Кредит на рефинансирование выдается в рамках действующих программ ("Лояльный", "Обеспеченный", "Акционный"). Все условия кредитования, кроме срока и процентной ставки, соответствуют выбранному тарифу. Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

работники бюджетной сферы / госслужащие

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы документы по предоставляемому залогу

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета документы по рефинансируемым кредитам Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,05% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая ставка;

страхование не требуется;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы рассмотрение заявки до 3-х дней Особые ограничения кредит на рефинансирование;

максимальное количество рефинансируемых кредитов - 5;

действие параметров данной программы распространяется на условия потребительского кредитования: «Обеспеченный», «Лояльный» и «Акционный»

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 17.02.2019 19:21

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.