до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 12,90 %

300 000 ... 1 000 000 ₽

6 мес. ... 7 лет Максимальная 13,90 %

100 000 ... 300 000 ₽

6 мес. ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии одного физического лица из числа близких родственников физических лиц, обязательно одного физического лица из числа близких родственников (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки) Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Требования к трудоустройству: для кредитов на сумму до 500 тыс. руб. включительно документ, подтверждающий трудовой стаж, не требуется Регистрация постоянная / временная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы cведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица по форме СЗИ-6 Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Количество созаемщиков до 2 человек Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени в размере 0,05% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы льготные условия для сотрудников бюджетной сферы и пенсионеров;

страхование не требуется;

возможность учета совокупного дохода семьи (супруг/а может выступать в качестве созаемщика);

альтернативные способы подтверждения дохода;

длительный срок кредитования Минусы требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита Особые ограничения ставки зависят от суммы кредита

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.