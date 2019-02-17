Акционный
Форштадт — Московский офис, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,70%
Сумма
до 700 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 15,70 %
- 300 000 ... 700 000 ₽
- 6 мес. ... 7 лет
Максимальная
- 16,70 %
- 100 000 ... 300 000 ₽
- 6 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
другие документы
cведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица по форме СЗИ-6
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
Количество созаемщиков
до 2 человек
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая ставка для пенсионеров и бюджетников;
- страхование не требуется;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- обеспечение не требуется;
- длительный срок кредитования
Минусы
- небольшая сумма;
- длительный срок рассмотрения заявки
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 17.02.2019 18:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Акционный» в 1 городе России
95
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт» – Московский офис
- Адрес
- 119019, г. Москва, Филипповский пер., д. 13, стр. 1
- Сайт
- www.forshtadt.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-22-08 — единая справочная служба