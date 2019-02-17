до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 10,90 %

от 1 000 000 ₽

6 мес. ... 7 лет Максимальная 13,70 %

100 000 ... 300 000 ₽

6 мес. ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог поручительству недвижимого имущества, как альтернатива поручительству движимого имущества, как альтернатива поручительству автотранспорта, обязательно поручительству ценных бумаг, в т.ч. векселей, паев ПИФов, как альтернатива на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

работники бюджетной сферы / госслужащие

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Требования к трудоустройству: для кредитов на сумму до 1000 тыс. руб. включительно документ, подтверждающий трудовой стаж, не требуется Регистрация постоянная / временная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы cведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица по форме СЗИ-6 Документы документы по предоставляемому залогу

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Количество созаемщиков до 2 человек Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени в размере 0,05% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возможность предоставления кредита сотрудникам бюджетной сферы и пенсионерам;

страхование не требуется;

возможность учета совокупного дохода семьи (супруг/а может выступать в качестве созаемщика);

альтернативные способы подтверждения дохода;

низкая ставка;

длительный срок кредитования Минусы требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита Особые ограничения процентная ставка зависит от суммы кредита

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.