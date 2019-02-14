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Рефинансирование

Россельхозбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,00%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
не более 3-х кредитов: потребительских, автокредитов, кредитных карт
Ставки
Минимальная
  • 10,00 %
  • 10 000 ... 3 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 12,50 %
  • 10 000 ... 3 000 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 4,5 п.п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
  • с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за последние 6 месяцев
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    за последние 6 месяцев
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • другие документы
    полный перечень документов указан на сайте банка
Документы
  • другие документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • выписка со ссудного счёта заёмщика об остатке ссудной задолженности, с датой выдачи, не превышающей 3-х дней до даты предоставления в Банк полного комплекта документов для рефинансирования кредита, полученного в другой кредитной организации (подлинник)
  • справка об отсутствии просроченной задолженности по кредитному договору/договору об открытии кредитной линии, задолженности по уплате процентов за пользование кредитом, неустойки (штрафов, пени)
  • оригинал кредитного договора/договора об открытии кредитной линии со всеми приложениями и дополнительными соглашениями
  • документ, подтверждающий согласие на досрочный возврат кредита (основного долга) сторонней кредитной организации (только при отсутствии такого условия в кредитном договоре/договоре об открытии кредитной линии
  • реквизиты сторонней кредитной организации
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
до 3 рабочих дней
Максимальный срок действия кредитного решения
45 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • льготные ставки для "надежных клиентов" и бюджетников;
  • крупная сумма кредита;
  • положительное решение 45 дней с момента одобрения заявки
Минусы
  • требуется личное страхование/повышенная ставка при отсутствии страхования
Особые ограничения
  • кредит на срок от 5 лет предоставляется только бюджетникам и "надежным клиентам";
  • обязательно наличие положительной кредитной истории
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 14.02.2019 16:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 1125 городах России
8 354
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
ОГРН
1027700342890
Сайт
www.rshb.ru
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба

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