Рефинансирование
Россельхозбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,00%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
не более 3-х кредитов: потребительских, автокредитов, кредитных карт
Ставки
Минимальная
- 10,00 %
- 10 000 ... 3 000 000 ₽
- 6 мес. ... 1 год
Максимальная
- 12,50 %
- 10 000 ... 3 000 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 4,5 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 6 месяцев
-
справка по форме банка / запрос работодателю
за последние 6 месяцев
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
другие документы
полный перечень документов указан на сайте банка
Документы
- другие документы
- документы по предоставляемому залогу
- паспорт
- заявление-анкета
- выписка со ссудного счёта заёмщика об остатке ссудной задолженности, с датой выдачи, не превышающей 3-х дней до даты предоставления в Банк полного комплекта документов для рефинансирования кредита, полученного в другой кредитной организации (подлинник)
- справка об отсутствии просроченной задолженности по кредитному договору/договору об открытии кредитной линии, задолженности по уплате процентов за пользование кредитом, неустойки (штрафов, пени)
- оригинал кредитного договора/договора об открытии кредитной линии со всеми приложениями и дополнительными соглашениями
- документ, подтверждающий согласие на досрочный возврат кредита (основного долга) сторонней кредитной организации (только при отсутствии такого условия в кредитном договоре/договоре об открытии кредитной линии
- реквизиты сторонней кредитной организации
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
до 3 рабочих дней
Максимальный срок действия кредитного решения
45 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- льготные ставки для "надежных клиентов" и бюджетников;
- крупная сумма кредита;
- положительное решение 45 дней с момента одобрения заявки
Минусы
- требуется личное страхование/повышенная ставка при отсутствии страхования
Особые ограничения
- кредит на срок от 5 лет предоставляется только бюджетникам и "надежным клиентам";
- обязательно наличие положительной кредитной истории
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 14.02.2019 16:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 1125 городах России
8 354
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- ОГРН
- 1027700342890
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-01-00 — единая справочная служба