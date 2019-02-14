Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование не более 3-х кредитов: потребительских, автокредитов, кредитных карт Ставки Минимальная 10,00 %

10 000 ... 3 000 000 ₽

6 мес. ... 1 год Максимальная 12,50 %

10 000 ... 3 000 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 4,5 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

работники бюджетной сферы / госслужащие

с положительной кредитной историей Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев

справка по форме банка / запрос работодателю за последние 6 месяцев подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме 3-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы полный перечень документов указан на сайте банка Документы другие документы

документы по предоставляемому залогу

паспорт

заявление-анкета выписка со ссудного счёта заёмщика об остатке ссудной задолженности, с датой выдачи, не превышающей 3-х дней до даты предоставления в Банк полного комплекта документов для рефинансирования кредита, полученного в другой кредитной организации (подлинник)

справка об отсутствии просроченной задолженности по кредитному договору/договору об открытии кредитной линии, задолженности по уплате процентов за пользование кредитом, неустойки (штрафов, пени)

оригинал кредитного договора/договора об открытии кредитной линии со всеми приложениями и дополнительными соглашениями

документ, подтверждающий согласие на досрочный возврат кредита (основного долга) сторонней кредитной организации (только при отсутствии такого условия в кредитном договоре/договоре об открытии кредитной линии

реквизиты сторонней кредитной организации Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 3 рабочих дней до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 45 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет в стороннем банке Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых на сумму просроченной задолженности Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

льготные ставки для "надежных клиентов" и бюджетников;

крупная сумма кредита;

положительное решение 45 дней с момента одобрения заявки Минусы требуется личное страхование/повышенная ставка при отсутствии страхования Особые ограничения кредит на срок от 5 лет предоставляется только бюджетникам и "надежным клиентам";

обязательно наличие положительной кредитной истории

Посмотрите потребительские кредиты банка с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой Дата актуализации: 14.02.2019 16:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.