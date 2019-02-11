Наличные под залог недвижимости
Руснарбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,99%
Сумма
до 10 000 000 ₽
Срок
до 20 лет 2 мес.
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 2 дней
- без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,99 %
- 450 000 ... 10 000 000 ₽
- 14 мес. ... 20 лет 2 мес.
Максимальная
- 17,99 %
- 450 000 ... 10 000 000 ₽
- 14 мес. ... 20 лет 2 мес.
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
квартира должна находиться в г. Москве и МО или в населенных пунктах, удаленных от границ МКАД (Москва), не более чем на 50 (пятьдесят) километров, а так же в городах Казань, Волгоград, Екатеринбург.
Страхование
-
без страхования
+2 п. п. к ставке при отказе от личного/титульного страхования
- личное
- титульное
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 до 65 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 до 65 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
по требованию банка необходимо предоставить: справку по форме 2-НДФЛ; справку по форме банка. Также возможно косвенное подтверждение доходов.
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 2 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возраст заемщика от 18 лет;
- различные варианты подтверждения дохода;
- крупная сумма кредита
Минусы
- банк не раскрывается диапазон процентной ставки
Особые ограничения
- предмет залога должен находиться в г. Москве и МО или в населенных пунктах, удаленных от границ МКАД (Москва), не более чем на 50 (пятьдесят) километров, а так же в городах Казань, Волгоград, Екатеринбург.
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 09:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Наличные под залог недвижимости» в 17 городах России
1 716
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Русский Народный Банк»
- Адрес
- 115184, г. Москва, Озерковский пер., д. 3
- Сайт
- www.rusnarbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 664-88-00