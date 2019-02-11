квартира должна находиться в г. Москве и МО или в населенных пунктах, удаленных от границ МКАД (Москва), не более чем на 50 (пятьдесят) километров, а так же в городах Казань, Волгоград, Екатеринбург.

недвижимого имущества, обязательно