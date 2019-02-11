Вход

Наличные под залог недвижимости

Руснарбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,99%
Сумма
до 10 000 000
Срок
до 20 лет 2 мес.
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 2 дней
  • без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 11,99 %
  • 450 000 ... 10 000 000 ₽
  • 14 мес. ... 20 лет 2 мес.
Максимальная
  • 17,99 %
  • 450 000 ... 10 000 000 ₽
  • 14 мес. ... 20 лет 2 мес.
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
квартира должна находиться в г. Москве и МО или в населенных пунктах, удаленных от границ МКАД (Москва), не более чем на 50 (пятьдесят) километров, а так же в городах Казань, Волгоград, Екатеринбург.
Страхование
  • без страхования
    +2 п. п. к ставке при отказе от личного/титульного страхования
  • личное
  • титульное
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 до 65 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 18 до 65 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
по требованию банка необходимо предоставить: справку по форме 2-НДФЛ; справку по форме банка. Также возможно косвенное подтверждение доходов.
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 2 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возраст заемщика от 18 лет;
  • различные варианты подтверждения дохода;
  • крупная сумма кредита
Минусы
  • банк не раскрывается диапазон процентной ставки
Особые ограничения
  • предмет залога должен находиться в г. Москве и МО или в населенных пунктах, удаленных от границ МКАД (Москва), не более чем на 50 (пятьдесят) километров, а так же в городах Казань, Волгоград, Екатеринбург.
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 09:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Наличные под залог недвижимости» в 17 городах России
1 716
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Русский Народный Банк»
Адрес
115184, г. Москва, Озерковский пер., д. 3
Сайт
www.rusnarbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 4
Банкоматы 4
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 664-88-00

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще