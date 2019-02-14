до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 15,50 %

10 000 ... 500 000 ₽

13 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования

личное Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 24 лет на дату получения кредита

до 72 лет на дату погашения кредита для женщин от 24 лет на дату получения кредита

до 72 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: 8 000 руб. подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы выписка по счету карты, открытому в рамках зарплатного проекта Документы паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 10 минут до 3 рабочих дней до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения на длительный срок;

без страхования;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы Особые ограничения кредит для пенсионеров;

ставка ниже на 1 п. п. для для пенсионеров, оформивших заявление на перевод пенсии в Банк «Санкт-Петербург» Оставить заявку Дата актуализации: 14.02.2019 09:50

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.