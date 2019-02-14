Пенсионный
Банк «Санкт-Петербург», потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
15,50%
Сумма
до 500 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 15,50 %
- 10 000 ... 500 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
- личное
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 24 лет на дату получения кредита
- до 72 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 24 лет на дату получения кредита
- до 72 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 8 000 руб.подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
другие документы
выписка по счету карты, открытому в рамках зарплатного проекта
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
от 10 минут до 3 рабочих дней
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения на длительный срок;
- без страхования;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
Особые ограничения
- кредит для пенсионеров;
- ставка ниже на 1 п. п. для для пенсионеров, оформивших заявление на перевод пенсии в Банк «Санкт-Петербург»
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 7 городах России
304
Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Адрес
- 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
- ОГРН
- 1027800000140
- Сайт
- www.bspb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 222-50-50 — единая справочная служба