до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование на рефинансирование кредитов: потребительские, автокредиты, ипотека Ставки 13,90 %

200 000 ... 3 000 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 68 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 68 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Требования к трудоустройству: в регионе присутствия банка Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: 15 000 руб. подтверждение основного дохода не требуется Документы паспорт

заявление-анкета документы по рефинансируемому кредиту Прочие требования к заемщику заемщик по основному месту работы не должен являться индивидуальным предпринимателем Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 15 минут до 2 рабочих дней до 2 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на карточный счет

выпускается банковская карта Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы просроченных обязательств за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита без обеспечения;

длительный срок кредита;

быстрое рассмотрение заявки;

личное страхование не влияет на ставку;

рассмотрение по 2-м документам Особые ограничения заемщик по основному месту работы не должен являться ИП;

увеличение ставки, если в течении 60 дней с даты выдачи кредита, заемщик не предоставил документы подтверждающие закрытие рефинансируемых кредитов Оставить заявку Дата актуализации: 11.02.2019 13:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.