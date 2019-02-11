Рефинансирование
Банк «ФК Открытие», потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,90%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- без подтверждения дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
на рефинансирование кредитов: потребительские, автокредиты, ипотека
Ставки
- 13,90 %
- 200 000 ... 3 000 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 68 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 68 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
в регионе присутствия банка
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 15 000 руб.
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
- документы по рефинансируемому кредиту
Прочие требования к заемщику
- заемщик по основному месту работы не должен являться индивидуальным предпринимателем
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
от 15 минут до 2 рабочих дней
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченных обязательств за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита без обеспечения;
- длительный срок кредита;
- быстрое рассмотрение заявки;
- личное страхование не влияет на ставку;
- рассмотрение по 2-м документам
Особые ограничения
- заемщик по основному месту работы не должен являться ИП;
- увеличение ставки, если в течении 60 дней с даты выдачи кредита, заемщик не предоставил документы подтверждающие закрытие рефинансируемых кредитов
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 255 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
- ОГРН
- 1027739019208
- Сайт
- www.open.ru
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