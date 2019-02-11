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Рефинансирование

Банк «ФК Открытие», потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,90%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
  • без подтверждения дохода
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
на рефинансирование кредитов: потребительские, автокредиты, ипотека
Ставки
  • 13,90 %
  • 200 000 ... 3 000 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 68 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 68 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
в регионе присутствия банка
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 15 000 руб.
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документы по рефинансируемому кредиту
Прочие требования к заемщику
  • заемщик по основному месту работы не должен являться индивидуальным предпринимателем
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
от 15 минут до 2 рабочих дней
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченных обязательств за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита без обеспечения;
  • длительный срок кредита;
  • быстрое рассмотрение заявки;
  • личное страхование не влияет на ставку;
  • рассмотрение по 2-м документам
Особые ограничения
  • заемщик по основному месту работы не должен являться ИП;
  • увеличение ставки, если в течении 60 дней с даты выдачи кредита, заемщик не предоставил документы подтверждающие закрытие рефинансируемых кредитов
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Дата актуализации: 11.02.2019 13:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 255 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ОГРН
1027739019208
Сайт
www.open.ru
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Телефоны
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