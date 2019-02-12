до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 15,50 %

50 000 ... 1 500 000 ₽

2 года ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог движимого имущества, обязательно не старше 15 лет к дате окончания срока кредита автотранспорта, обязательно Страхование без страхования +1,5 п. п. к базовой ставке

имущественное и личное базовая ставка

имущественное +1 п. п. к базовой ставке

личное +0,5 п. п. к базовой ставке Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса

работники бюджетной сферы / госслужащие

военнослужащие

работники правоохранительных органов

адвокаты / нотариусы Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Требования к трудоустройству: в Санкт-Петербурге или Ленинградской области Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ +1 п. п. без подтверждения дохода Документы другие документы

ПТС (паспорт транспортного ср-ва)

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки рабочего до 1 дня Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы рассмотрение заявки - один рабочий день;

возможно кредитование без подтверждения дохода Минусы повышенная ставка при отказе от личного / имущественного страхования Особые ограничения осуществление трудовой деятельности заемщика в регионе присутствия банка

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.