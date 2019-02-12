до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 10,00 %

25 000 ... 3 000 000 ₽

2 года ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 4 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор до 100 тыс. руб. без подтверждения дохода справка по форме 2-НДФЛ за последние 4 месяца

справка по форме 3-НДФЛ или копия декларации за последний отчетный период в зависимости от применяемой схемы налогообложения/расширенная выписка по расчетному счету, заверенная обслуживающим банком за последние 12 мес.

справка по форме банка / запрос работодателю за последние 4 месяца

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию или выписка о зачислении пенсионных выплат на счет в стороннем банке, заверенная обслуживающим банком до 100 тыс. руб. без подтверждения дохода Документы загранпаспорт

водительское удостоверение

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета иные документы по усмотрению банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки; 0,06 по кредитам обеспеченным залогом недвижимости Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы длительный срок кредитования;

крупная сумма кредита;

альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода/возможно без подтверждения;

возможно кредитование ИП, собственников бизнеса, пенсионеров Минусы требуется имущественное страхование залога;

повышенная ставка при отказе от личного страхования по кредиту без обеспечения Особые ограничения итоговый размер процентной ставки для каждого конкретного заемщика определяется индивидуально

Посмотрите потребительские кредиты банка с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой Дата актуализации: 12.02.2019 16:21

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.