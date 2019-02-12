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Потребительский под залог недвижимости

Липецккомбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,50%
Сумма
до 15 000 000
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 13,50 %
  • 1 000 000 ... 15 000 000 ₽
  • 1 год ... 15 лет
Максимальная
  • 32,50 %
  • 1 000 000 ... 15 000 000 ₽
  • 1 год ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Страхование
  • имущественное
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • военнослужащие
  • работники правоохранительных органов
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за последние 4 месяца
  • справка по форме 3-НДФЛ
    или копия декларации за последний отчетный период в зависимости от применяемой схемы налогообложения/расширенная выписка по расчетному счету, заверенная обслуживающим банком за последние 12 мес.
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    за последние 4 месяца
  • справка по форме организации-работодателя
    для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    или выписка о зачислении пенсионных выплат на счет в стороннем банке, заверенная обслуживающим банком
Документы
  • свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
  • пенсионное удостоверение
  • документы по предоставляемому залогу
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • иные документы по усмотрению банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки; 0,06 по кредитам обеспеченным залогом недвижимости
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • длительный срок кредитования;
  • крупная сумма кредита;
  • альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода/возможно без подтверждения;
  • возможно кредитование ИП, собственников бизнеса, пенсионеров
Минусы
  • требуется имущественное страхование залога;
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования по кредиту без обеспечения
Особые ограничения
  • итоговый размер процентной ставки для каждого конкретного заемщика определяется индивидуально
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 12.02.2019 16:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 6 городах России
148
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Справочная информация
ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
Адрес
398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
ОГРН
1024800001852
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(4742) 32-93-29

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