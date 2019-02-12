Потребительский без обеспечения
Липецккомбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,00%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
90 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 10,00 %
- 25 000 ... 3 000 000 ₽
- 2 года ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
до 100 тыс. руб. без подтверждения дохода
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 4 месяца
-
справка по форме 3-НДФЛ
или копия декларации за последний отчетный период в зависимости от применяемой схемы налогообложения/расширенная выписка по расчетному счету, заверенная обслуживающим банком за последние 12 мес.
-
справка по форме банка / запрос работодателю
за последние 4 месяца
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
или выписка о зачислении пенсионных выплат на счет в стороннем банке, заверенная обслуживающим банком
до 100 тыс. руб. без подтверждения дохода
Документы
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- иные документы по усмотрению банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки; 0,06 по кредитам обеспеченным залогом недвижимости
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- длительный срок кредитования;
- крупная сумма кредита;
- альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода/возможно без подтверждения;
- возможно кредитование ИП, собственников бизнеса, пенсионеров
Минусы
- требуется имущественное страхование залога;
- повышенная ставка при отказе от личного страхования по кредиту без обеспечения
Особые ограничения
- итоговый размер процентной ставки для каждого конкретного заемщика определяется индивидуально
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 6 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
- Адрес
- 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
- ОГРН
- 1024800001852
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Липецк
- Телефоны
-
(4742) 32-93-29