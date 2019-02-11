Рефинансирование для военнослужащих
Промсвязьбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 9,90%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Ставки
Минимальная
- 9,90 %
- 100 000 ... 3 000 000 ₽
- 1 год ... 7 лет
Максимальная
- 13,40 %
- 100 000 ... 3 000 000 ₽
- 1 год ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 4 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- военнослужащие
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 25 000 р. - для офисов в МО / 40 000 р. - для офисов Москвыподтверждение основного дохода
на выбор
для учета дохода от пенсионных выплат: справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию и пенсионное удостоверение
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка по форме организации-работодателя
для учета дохода от пенсионных выплат: справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию и пенсионное удостоверение
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- паспорт
- заявление-анкета
- документы по рефинансируемым кредитам
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
рабочий стационарный телефон
- постоянная регистрация, или фактическое место жительства, или постоянное место работы – в регионе расположения подразделения банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
до 3 рабочих дней с даты подачи полного пакета документов
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
- интернет-банк
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- максимальный срок действия льготного периода 2 мес.
позволяет отложить 2 ежемесячных платежа по кредиту
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,06%/0,1% от суммы просроченной задолженности по основному долгу и (или) просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки с даты ее возникновения до даты фактического погашения (обе даты включительно), но не более 20% годовых, если проценты за пользование кредитом в период нарушения обязательств начислялись / не начислялись
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок без обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- срок действия кредитного решения - до 30 дней;
- есть возможность снижения ставки;
- есть возможность получения кредита без обращения в банк
Минусы
- повышенная ставка при отказе от страхования
Особые ограничения
- необходимо наличие у заемщика двух телефонов, один из которых – рабочий;
- по рефинансируемым кредитам:
- оплачено не менее 6 платежей;
- до окончания срока кредитования осталось не менее 3 месяцев
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 10:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 137 городах России
552
Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
- Адрес
- 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
- Сайт
- www.psbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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