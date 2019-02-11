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Рефинансирование для военнослужащих

Промсвязьбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 9,90%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
Ставки
Минимальная
  • 9,90 %
  • 100 000 ... 3 000 000 ₽
  • 1 год ... 7 лет
Максимальная
  • 13,40 %
  • 100 000 ... 3 000 000 ₽
  • 1 год ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 4 п. п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • военнослужащие
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 25 000 р. - для офисов в МО / 40 000 р. - для офисов Москвы
подтверждение основного дохода
на выбор
для учета дохода от пенсионных выплат: справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию и пенсионное удостоверение
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка по форме организации-работодателя
для учета дохода от пенсионных выплат: справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию и пенсионное удостоверение
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документы по рефинансируемым кредитам
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    рабочий стационарный телефон
  • постоянная регистрация, или фактическое место жительства, или постоянное место работы – в регионе расположения подразделения банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
до 3 рабочих дней с даты подачи полного пакета документов
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
  • интернет-банк
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • максимальный срок действия льготного периода 2 мес.
позволяет отложить 2 ежемесячных платежа по кредиту
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,06%/0,1% от суммы просроченной задолженности по основному долгу и (или) просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки с даты ее возникновения до даты фактического погашения (обе даты включительно), но не более 20% годовых, если проценты за пользование кредитом в период нарушения обязательств начислялись / не начислялись
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита на длительный срок без обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • срок действия кредитного решения - до 30 дней;
  • есть возможность снижения ставки;
  • есть возможность получения кредита без обращения в банк
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от страхования
Особые ограничения
  • необходимо наличие у заемщика двух телефонов, один из которых – рабочий;
  • по рефинансируемым кредитам:
    • оплачено не менее 6 платежей;
    • до окончания срока кредитования осталось не менее 3 месяцев
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 10:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 137 городах России
552
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Сайт
www.psbank.ru
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Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный

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