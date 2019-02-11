Выдача

Погашение

Нарушение обязательств по кредиту

0,06%/0,1% от суммы просроченной задолженности по основному долгу и (или) просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки с даты ее возникновения до даты фактического погашения (обе даты включительно), но не более 20% годовых, если проценты за пользование кредитом в период нарушения обязательств начислялись / не начислялись