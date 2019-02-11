Вход

Наличные за 15 минут

ОТП Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,90%
Сумма
до 400 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 14,90 %
  • 15 000 ... 400 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Максимальная
  • 24,90 %
  • 15 000 ... 400 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • адвокаты / нотариусы
  • пенсионеры
  • с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 69 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 69 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
срок работы ИП, адвоката / нотариуса – не менее 12 мес.
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • ИНН
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • паспорт
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
от 15-ти минут
Оформление кредита
  • магазин-партнер
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • без страхования;
  • рассмотрение заявки за 15 минут;
  • подтверждение дохода не требуется
Минусы
  • широкий диапазон процентных ставок
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 09:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Наличные за 15 минут» в 112 городах России
1 798
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «ОТП Банк»
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
Сайт
www.otpbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 15
Банкоматы 17
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-55-55 — единая справочная служба

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще