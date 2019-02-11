Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 14,90 %

15 000 ... 400 000 ₽

1 год ... 5 лет Максимальная 24,90 %

15 000 ... 400 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

адвокаты / нотариусы

пенсионеры

с положительной кредитной историей Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 69 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 69 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Требования к трудоустройству: срок работы ИП, адвоката / нотариуса – не менее 12 мес. Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода не требуется Документы ИНН

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

паспорт Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 15-ти минут до 1 дня Оформление кредита магазин-партнер Режим выдачи единовременно Форма выдачи выпускается банковская карта Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

без страхования;

рассмотрение заявки за 15 минут;

подтверждение дохода не требуется Минусы широкий диапазон процентных ставок

Посмотрите потребительские кредиты банка с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой Дата актуализации: 11.02.2019 09:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.